https://ria.ru/20250630/pozhar-2026242808.html

На западе Москвы загорелись строительные леса

На западе Москвы загорелись строительные леса - РИА Новости, 30.06.2025

На западе Москвы загорелись строительные леса

Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:33:00+03:00

2025-06-30T11:33:00+03:00

2025-06-30T11:34:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Поступило сообщение о пожаре на улице Косыгина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - происходит загорание на строительной площадке деревянных лесов", - говорится в релизе.По данным ведомства, принятыми мерами огонь локализован. Пострадавших нет. К тушению привлечены 23 человека и семь единиц техники.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)