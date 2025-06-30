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На западе Москвы загорелись строительные леса
На западе Москвы загорелись строительные леса - РИА Новости, 30.06.2025
На западе Москвы загорелись строительные леса
Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:33:00+03:00
2025-06-30T11:33:00+03:00
2025-06-30T11:34:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Поступило сообщение о пожаре на улице Косыгина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - происходит загорание на строительной площадке деревянных лесов", - говорится в релизе.По данным ведомства, принятыми мерами огонь локализован. Пострадавших нет. К тушению привлечены 23 человека и семь единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелись строительные леса
На улице Косыгина на западе Москвы загорелись строительные леса