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На западе Москвы загорелись строительные леса - РИА Новости, 30.06.2025
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11:33 30.06.2025 (обновлено: 11:34 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pozhar-2026242808.html
На западе Москвы загорелись строительные леса
На западе Москвы загорелись строительные леса - РИА Новости, 30.06.2025
На западе Москвы загорелись строительные леса
Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Поступило сообщение о пожаре на улице Косыгина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - происходит загорание на строительной площадке деревянных лесов", - говорится в релизе.По данным ведомства, принятыми мерами огонь локализован. Пострадавших нет. К тушению привлечены 23 человека и семь единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелись строительные леса

На улице Косыгина на западе Москвы загорелись строительные леса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительные леса загорелись на западе Москвы, пожар удалось оперативно локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре на улице Косыгина. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - происходит загорание на строительной площадке деревянных лесов", - говорится в релизе.
По данным ведомства, принятыми мерами огонь локализован. Пострадавших нет. К тушению привлечены 23 человека и семь единиц техники.
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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