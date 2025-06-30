https://ria.ru/20250630/pozhar-2026210908.html

В Забайкалье локализовали самый крупный лесной пожар

В Забайкалье локализовали самый крупный лесной пожар - РИА Новости, 30.06.2025

В Забайкалье локализовали самый крупный лесной пожар

Самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:15:00+03:00

2025-06-30T09:41:00+03:00

происшествия

забайкальский край

александр осипов

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/45208/00/452080047_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_7e00f90bc5b3d692d65abb98bf6cff9d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов. "Локализован самый масштабный пожар - в Хилокском округе. Его общая площадь составляет 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае", - написал Осипов. По его словам, по всему периметру пожара работают специалисты региональных ведомств, добровольцы, силы федеральной парашютно-десантной пожарной службы из Бурятии, Якутии, Марий Эл, Хакасии, Иркутской области и Архангельской авиабазы. "Продолжают окарауливать кромку протяженностью почти 300 километров", - добавил глава Забайкалья.В правительстве региона уточнили РИА Новости, что на окарауливании кромки, по данным краевого минприроды, задействованы 546 человек и 55 единиц техники, в крае продолжают тушить пожары на общей площади 257 тысяч гектаров.В понедельник ранее минприроды региона сообщало, что в крае за сутки потушили восемь лесных пожаров на общей площади 10 тысяч гектаров, в том числе в районе поселка Атамановка. В краевом министерстве рассказали РИА Новости, что речь идёт о пожаре, который горел в районе Атамановки больше недели, не уточнив его площадь. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

https://ria.ru/20250630/pozhary-2026207798.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии