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Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет

Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет - РИА Новости, 30.06.2025

Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет

Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет, происходит тление на площади 5 гектаров, вертолетами с утра сброшено 36 тонн воды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:30:00+03:00

2025-06-30T07:30:00+03:00

2025-06-30T07:54:00+03:00

происшествия

алушта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет, происходит тление на площади 5 гектаров, вертолетами с утра сброшено 36 тонн воды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.Пожар в районе села Лазурное под Алуштой произошел накануне, огонь распространился на площади 5 гектаров. Тушение осложнял ветер и горная местность (пожар затронул гору Кастель). К тушению пожара привлекли более 300 человек и вертолеты. Угрозы населенным пунктам нет."По состоянию на 07.00 30.06.25 вертолетом Ми-8 МЧС России уже совершенно 12 сбросов воды (36 тонн). Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление. Пострадавших нет. Площадь пожара остаётся неизменной 5 гектар" , - говорится в сообщении.Всего совершено 49 сбросов воды (147 тонн), всего к ликвидации привлечено 347 человек и 55 единиц техники.

https://ria.ru/20250629/krym-2026178823.html

алушта

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия