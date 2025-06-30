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Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет
Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет - РИА Новости, 30.06.2025
Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет
Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет, происходит тление на площади 5 гектаров, вертолетами с утра сброшено 36 тонн воды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:30:00+03:00
2025-06-30T07:30:00+03:00
2025-06-30T07:54:00+03:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет, происходит тление на площади 5 гектаров, вертолетами с утра сброшено 36 тонн воды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.Пожар в районе села Лазурное под Алуштой произошел накануне, огонь распространился на площади 5 гектаров. Тушение осложнял ветер и горная местность (пожар затронул гору Кастель). К тушению пожара привлекли более 300 человек и вертолеты. Угрозы населенным пунктам нет."По состоянию на 07.00 30.06.25 вертолетом Ми-8 МЧС России уже совершенно 12 сбросов воды (36 тонн). Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление. Пострадавших нет. Площадь пожара остаётся неизменной 5 гектар" , - говорится в сообщении.Всего совершено 49 сбросов воды (147 тонн), всего к ликвидации привлечено 347 человек и 55 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия
Открытого горения на природном пожаре под Алуштой нет
На природный пожар под Алуштой, где происходит тление, сбросили 36 тонн воды