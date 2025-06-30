https://ria.ru/20250630/pozhar-2026188990.html
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня - РИА Новости, 30.06.2025
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:22:00+03:00
2025-06-30T02:22:00+03:00
2025-06-30T02:22:00+03:00
в мире
айдахо
пэт райли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает телеканал CNN. “Несколько пожарных получили огнестрельные ранения в ходе тушения лесного пожара в Кер-д'Алене в штате Айдахо, сообщил начальник пожарной охраны Пэт Райли”, - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что местное управление по чрезвычайным ситуациям в связи со стрельбой приказало жителям района укрыться и попросило других людей избегать района стрельбы. Кроме того, из-за стрельбы пожарные были вынуждены приостановить борьбу с огнем.
https://ria.ru/20250627/polsha-2025841502.html
https://ria.ru/20250610/shkola-2021967492.html
айдахо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айдахо, пэт райли
В мире, Айдахо, Пэт Райли
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
Несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении пожара в Айдахо