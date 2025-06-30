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В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня - РИА Новости, 30.06.2025
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В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня - РИА Новости, 30.06.2025
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня
Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T02:22:00+03:00
2025-06-30T02:22:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает телеканал CNN. “Несколько пожарных получили огнестрельные ранения в ходе тушения лесного пожара в Кер-д'Алене в штате Айдахо, сообщил начальник пожарной охраны Пэт Райли”, - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что местное управление по чрезвычайным ситуациям в связи со стрельбой приказало жителям района укрыться и попросило других людей избегать района стрельбы. Кроме того, из-за стрельбы пожарные были вынуждены приостановить борьбу с огнем.
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в мире, айдахо, пэт райли
В мире, Айдахо, Пэт Райли
В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня

Несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении пожара в Айдахо

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает телеканал CNN.
“Несколько пожарных получили огнестрельные ранения в ходе тушения лесного пожара в Кер-д'Алене в штате Айдахо, сообщил начальник пожарной охраны Пэт Райли”, - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Отмечается, что местное управление по чрезвычайным ситуациям в связи со стрельбой приказало жителям района укрыться и попросило других людей избегать района стрельбы.
Кроме того, из-за стрельбы пожарные были вынуждены приостановить борьбу с огнем.
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В миреАйдахоПэт Райли
 
 
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