https://ria.ru/20250630/pozhar-2026188990.html

В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня

В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня - РИА Новости, 30.06.2025

В США несколько пожарных получили огнестрельные ранения при тушении огня

Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:22:00+03:00

2025-06-30T02:22:00+03:00

2025-06-30T02:22:00+03:00

в мире

айдахо

пэт райли

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Несколько сотрудников пожарной бригады получили огнестрельные ранения во время тушения лесного пожара в американском штате Айдахо в воскресенье, сообщает телеканал CNN. “Несколько пожарных получили огнестрельные ранения в ходе тушения лесного пожара в Кер-д'Алене в штате Айдахо, сообщил начальник пожарной охраны Пэт Райли”, - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что местное управление по чрезвычайным ситуациям в связи со стрельбой приказало жителям района укрыться и попросило других людей избегать района стрельбы. Кроме того, из-за стрельбы пожарные были вынуждены приостановить борьбу с огнем.

https://ria.ru/20250627/polsha-2025841502.html

https://ria.ru/20250610/shkola-2021967492.html

айдахо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айдахо, пэт райли