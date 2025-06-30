https://ria.ru/20250630/posobniki-2026217575.html

В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших около 120 человек

В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших около 120 человек - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге задержали пособников мошенников, обманувших около 120 человек

Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД России РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:56:00+03:00

2025-06-30T09:56:00+03:00

2025-06-30T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек более чем на 150 миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве задержали двоих жителей города Санкт-Петербурга. Они подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам", — написала Волк в Telegram-канале.Предварительно установлено, что с 2024 года злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны граждан и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Они сообщали собеседникам, что из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить сбережения. Затем аферисты убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет."По указанным реквизитам введенные в заблуждение граждане переводили средства, которые впоследствии обналичивались. От противоправной деятельности пострадали около 120 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 150 миллионов рублей", — уточнила Волк.Задержали подозреваемых в Санкт-Петербурге. Один из них оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились похищенные деньги. Второй фигурант обналичивал эти средства и по указанию кураторов передавал другим участникам схемы. В ходе обысков по местам их жительства обнаружены и изъяты смартфоны и банковские карты.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России (Мошенничество), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025875374.html

https://ria.ru/20250623/moshennik-2024812920.html

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Задержание пособников мошенников, обманувших около 120 человек на 150 млн рублей Полицейские задержали в Петербурге двух пособников мошенников, обманувших около 120 человек на 150 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники звонили через мессенджеры на мобильные телефоны, представлялись сотрудниками госорганизаций или правоохранителями. Они сообщали собеседникам, что из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить сбережения. Затем аферисты убеждали перевести деньги на так называемый безопасный счет В полиции призвали быть осторожными и напомнили, что "безопасных счетов", о которых говорят мошенники, не существует. 2025-06-30T09:56 true PT0M35S

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санкт-петербург, происшествия, ирина волк, россия, москва, telegram, единый государственный экзамен (егэ)