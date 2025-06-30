Водителей предупредили о резком увеличении транспортных пошлин
В России планируют удвоить пошлину за получение водительских прав
Автомобильное движение в Москве
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В России с сентября 2025 года в два раза увеличится размер госпошлины за получение водительских прав, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина.
"Согласно поправкам, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить четыре тысячи рублей, за новое — шесть тысяч", — говорится в публикации.
Помимо этого, также возрастут пошлины за:
- получение паспорта транспортного средства — 1200 рублей;
- свидетельство о регистрации транспортного средства: в бумажной форме — с 500 до 1500 рублей, пластиковой — с 1500 до 4500 рублей;
- разрешение на внесение изменений в конструкцию машины — с одной до трех тысяч рублей;
- документ о допуске к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей, а его продление — с тысячи до полутора тысяч рублей;
- транзитные номера на бумаге — с 200 до 300 рублей, на металле — с 1600 до 2400 рублей.
С 1 апреля в России отменили автоматическое продления водительских удостоверений. Кроме того, вступили в силу повышенные штрафы за некоторые нарушения.