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Водителей предупредили о резком увеличении транспортных пошлин

Водителей предупредили о резком увеличении транспортных пошлин - РИА Новости, 30.06.2025

Водителей предупредили о резком увеличении транспортных пошлин

В России с сентября 2025 года в два раза увеличится размер госпошлины за получение водительских прав, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:24:00+03:00

2025-06-30T11:24:00+03:00

2025-06-30T11:50:00+03:00

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В России с сентября 2025 года в два раза увеличится размер госпошлины за получение водительских прав, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект Минфина."Согласно поправкам, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить четыре тысячи рублей, за новое — шесть тысяч", — говорится в публикации.Помимо этого, также возрастут пошлины за:С 1 апреля в России отменили автоматическое продления водительских удостоверений. Кроме того, вступили в силу повышенные штрафы за некоторые нарушения.

https://ria.ru/20250217/lishenie-1894478414.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), россия