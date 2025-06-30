https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html

В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими

В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими - РИА Новости, 30.06.2025

В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими

В Белграде разблокировали трассы, перекрытые протестующими, заявила пресс-служба МВД Сербии. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:36:00+03:00

2025-06-30T09:36:00+03:00

2025-06-30T10:06:00+03:00

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белград (город)

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беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 30 июн — РИА Новости. В Белграде разблокировали трассы, перекрытые протестующими, заявила пресс-служба МВД Сербии."Полиция ночью устранила все препятствия на трассах в Белграде, движение транспорта нормализовано. Полиция действовала высокопрофессионально, множество лиц задержано за нападения и оскорбления полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина повреждена", — говорится в сообщении. Беспорядки в Сербии

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html

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Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов 2025-06-30T09:36 true PT3M10S

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в мире, белград (город), сербия, милош вучевич, александр вучич, беспорядки в белграде, ана брнабич