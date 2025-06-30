В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими

МВД Сербии: полиция разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
Протестующие студенты объявили в соцсетях в ночь на понедельник, что блокировали дороги и развязки в 19 городах страны.
Беспорядки в Сербии
- В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
- В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который они выдвинули властям с требованием назначить дату голосования.
- Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
- Столкновения произошли вечером в субботу около двух кордонов силовиков в центре города.
- Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, фаерами и петардами, скандировать оскорбительные слоганы в адрес властей.
- Митингующие безуспешно пытались протаранить мусорным баком кордон.
- Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
- Пострадали 48 силовиков.
- Задержаны 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
- В воскресенье активисты выдвинули новое требование к властям — освободить всех манифестантов, задержанных с 28 на 29 июня.
- Как утверждает председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
- Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
- В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.