https://ria.ru/20250630/polikliniki-2026325186.html
Более 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту
Более 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 30.06.2025
Более 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту
В текущем году в Липецкой области планируют построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса врача общей практики по нацпроекту "Продолжительная РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:38:00+03:00
2025-06-30T15:38:00+03:00
2025-06-30T15:38:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируют построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса врача общей практики по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что недавно начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коробовка Грязинского района. По словам Артамонова, строители уже прокладывают инженерные сети и одновременно устраивают свайный фундамент. Следующий этап – монтаж металлоконструкций здания. Площадь ФАПа превысит 85 квадратных метров. Внутри здания разместятся кабинеты приема фельдшера и процедурный, комната хранения лекарственных препаратов. "Развитие первичного звена здравоохранения – наш приоритет. Новые ФАПы позволят жителям даже отдаленных сел получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Это важная часть работы по повышению качества и продолжительности жизни в регионе", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Более 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту
Свыше 20 мини-поликлиник построят в Липецкой области по нацпроекту в 2025 году
ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируют построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре офиса врача общей практики по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что недавно начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коробовка Грязинского района.
По словам Артамонова, строители уже прокладывают инженерные сети и одновременно устраивают свайный фундамент. Следующий этап – монтаж металлоконструкций здания.
Площадь ФАПа превысит 85 квадратных метров. Внутри здания разместятся кабинеты приема фельдшера и процедурный, комната хранения лекарственных препаратов.
"Развитие первичного звена здравоохранения – наш приоритет. Новые ФАПы позволят жителям даже отдаленных сел получать качественную медицинскую помощь рядом с домом. Это важная часть работы по повышению качества и продолжительности жизни в регионе", – сказал Артамонов.