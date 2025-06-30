Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы
Париж введет максимальный уровень погодной угрозы из-за аномальной жары в Европе
© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут во французской столичной агломерации и еще 15 департаментах страны во вторник, сообщает Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс".
На всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысит 34 градуса, а в находящихся в зоне риска регионах она достигнет 38 и 41 градуса.
"Красный уровень предупреждения о волне жары соответствует экстремальной волне тепла, исключительной по своей продолжительности, интенсивности и географическому охвату. Она оказывает сильное воздействие на здоровье всех групп населения", - отметили в метеослужбе.
По ее информации, ночь и день понедельника стали рекордно жаркими в истории в июне на территории Франции. Столбик термометра в ночные часы не опустился ниже 28 градусов.
В понедельник министр образования страны Элизабет Борн сообщила, что 200 школ во Франции будут полностью или частично закрыты в течение нескольких дней в начале этой недели из-за аномальной жары.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, "перегревающей" многие кварталы.