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Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы - РИА Новости, 30.06.2025
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23:38 30.06.2025 (обновлено: 23:40 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026405186.html
Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы
Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы - РИА Новости, 30.06.2025
Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы
Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут во французской столичной агломерации и еще 15 департаментах страны во вторник, сообщает Национальная... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:38:00+03:00
2025-06-30T23:40:00+03:00
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут во французской столичной агломерации и еще 15 департаментах страны во вторник, сообщает Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс". Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах "Метео-Франс" ввела повышенный, оранжевый уровень. На всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысит 34 градуса, а в находящихся в зоне риска регионах она достигнет 38 и 41 градуса. "Красный уровень предупреждения о волне жары соответствует экстремальной волне тепла, исключительной по своей продолжительности, интенсивности и географическому охвату. Она оказывает сильное воздействие на здоровье всех групп населения", - отметили в метеослужбе. По ее информации, ночь и день понедельника стали рекордно жаркими в истории в июне на территории Франции. Столбик термометра в ночные часы не опустился ниже 28 градусов. В понедельник министр образования страны Элизабет Борн сообщила, что 200 школ во Франции будут полностью или частично закрыты в течение нескольких дней в начале этой недели из-за аномальной жары. Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, "перегревающей" многие кварталы.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364343.html
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в мире, франция, париж, европа, погода
В мире, Франция, Париж, Европа, Погода
Во Франции введут максимальный уровень погодной угрозы

Париж введет максимальный уровень погодной угрозы из-за аномальной жары в Европе

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Максимальный уровень погодной опасности из-за жары введут во французской столичной агломерации и еще 15 департаментах страны во вторник, сообщает Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс".
Максимальный, красный уровень погодной угрозы начнет действовать со вторника в Париже и 15 центральных департаментах Франции. Еще в 68 департаментах "Метео-Франс" ввела повышенный, оранжевый уровень.
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На всей территории страны, за исключением севера Атлантического побережья, температура воздуха превысит 34 градуса, а в находящихся в зоне риска регионах она достигнет 38 и 41 градуса.
"Красный уровень предупреждения о волне жары соответствует экстремальной волне тепла, исключительной по своей продолжительности, интенсивности и географическому охвату. Она оказывает сильное воздействие на здоровье всех групп населения", - отметили в метеослужбе.
По ее информации, ночь и день понедельника стали рекордно жаркими в истории в июне на территории Франции. Столбик термометра в ночные часы не опустился ниже 28 градусов.
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Ранее научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж является самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, "перегревающей" многие кварталы.
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