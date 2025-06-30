https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364343.html

Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений

Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений - РИА Новости, 30.06.2025

Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений

Понедельник стал самым холодным 30 июня в Москве за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ, а также установлен рекорд низкого атмосферного давления,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:46:00+03:00

2025-06-30T17:46:00+03:00

2025-06-30T17:46:00+03:00

общество

москва

кострома

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Понедельник стал самым холодным 30 июня в Москве за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ, а также установлен рекорд низкого атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице нашей Родины заключительный день июня стал самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам термометр показал всего плюс 12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 - 1976 годов, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7, соответственно", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что к тому же, из-за близости ненастного центра циклона, центр которого кружит над Костромой, установлен рекорд минимального давления – на московских барометрах к 15.00 показания достигли самого "дна" - 728,0 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250630/tsiklon-2026356064.html

москва

кострома

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Ольга Фомченкова

общество, москва, кострома, евгений тишковец