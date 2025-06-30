https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364343.html
Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений
Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений - РИА Новости, 30.06.2025
Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений
Понедельник стал самым холодным 30 июня в Москве за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ, а также установлен рекорд низкого атмосферного давления,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:46:00+03:00
2025-06-30T17:46:00+03:00
2025-06-30T17:46:00+03:00
общество
москва
кострома
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Понедельник стал самым холодным 30 июня в Москве за всю историю метеонаблюдений метеостанции ВДНХ, а также установлен рекорд низкого атмосферного давления, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В столице нашей Родины заключительный день июня стал самым холодным за всю историю главной метеостанции ВДНХ. К 15 часам термометр показал всего плюс 12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 - 1976 годов, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7, соответственно", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что к тому же, из-за близости ненастного центра циклона, центр которого кружит над Костромой, установлен рекорд минимального давления – на московских барометрах к 15.00 показания достигли самого "дна" - 728,0 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250630/tsiklon-2026356064.html
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кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, кострома, евгений тишковец
Общество, Москва, Кострома, Евгений Тишковец
Понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за всю историю наблюдений
Тишковец: понедельник в Москве стал самым холодным 30 июня за время наблюдений