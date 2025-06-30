Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. С 1 июля ожидается месяц "климатического кошмара". Резкие перепады будут практически по всей России - погода будет качаться как бешеный маятник. Подробнее - в материале РИА Новости.
Дожди смывают города
Первая волна непогоды накроет центральные и северо-западные регионы уже в июне. Прогнозируются не просто дожди, а настоящие потопы. Водостоки, не очищенные после зимы, не справятся с нагрузкой: подтопленные дворы, размытые дороги и мокрые подвалы станут реальностью для многих городов.
Особенно опасны ливни в крупных мегаполисах, где асфальт и бетон не впитывают воду. В Москве, например, в прошлом году подобные дожди парализовали движение на нескольких магистралях. Эксперты советуют заранее проверить состояние крыш и водоотводов — иначе ремонт после сезона дождей обойдётся дороже профилактики.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка закрывается от воды сумкой во время ливня в Москве
Девушка закрывается от воды сумкой во время ливня в Москве
Вслед за ливнями придут грозы. Молнии будут бить не только где-то в поле, но и в густонаселённых районах. Буквально пару недель назад молния попала в 16-этажный дом в Красноярске. Синоптики говорят, таких случаев может стать в разы больше.
Будут и ураганы, такие же сильные, как и в прошлом году. Тогда в Москве и Воронеже шквальный ветер (до 25 м/с) вырывал деревья с корнем и срывал рекламные щиты.
Что делать? Не прятаться под одиноко стоящими деревьями, отключать электроприборы при первых раскатах грома и не забывать, что зонт в грозу — не защита, а скорее мишень.
© соцсетиПоследствия урагана в Хакасии
© соцсети
Последствия урагана в Хакасии
Жара хуже, чем в Сахаре
Пока одни регионы будут тонуть, другие - плавиться. В Поволжье и на юге Сибири столбики термометров поднимутся до +42°С. В таких условиях даже тень не спасает: асфальт нагревается до рекордных показателей, а в машинах без кондиционера находиться опасно для жизни.
В 2023 году в Калмыкии был зафиксирован абсолютный температурный рекорд: +45,4°С. В этом году метеорологи не исключают его повторения. Особенно тяжело придётся пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушки загорают в парке "Ходынское поле" в Москве
Девушки загорают в парке "Ходынское поле" в Москве
Врачи напоминают: в такую жару лучше не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, а если приходится — носить светлую одежду и всегда иметь при себе воду.
Резкие перепады снова угрожают аграриям
Контраст между дневной и ночной температурой в некоторых регионах достигнет 15–20 градусов. Например, днём в Ростове-на-Дону может быть +35°С, а ночью — всего +15°С. Такие скачки — стресс не только для людей, но и для сельского хозяйства.
Так, подобные перепады уже погубили часть урожая персиков в Ставропольском крае. И это не единичный случай. Агрономы советуют дачникам мульчировать почву и чаще поливать растения — но только рано утром или вечером, иначе корни просто сварятся.
© Фото : соцсетиГрад размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
© Фото : соцсети
Град размером с перепелиное яйцо выпал в поселке Крестцы Новгородской области
Лето 2025 года не будет лёгким. Но паника — плохой советчик. Вместо того чтобы жаловаться на погоду, лучше заранее подготовиться к её сюрпризам. Чистые водостоки, полная аптечка, исправный кондиционер и разумная осторожность помогут противостоять экстремальному лету.
Новый климатический рекорд во Владивостоке
Кстати, Дальний Восток в числе первых уже сейчас принял климатические рекорды. Так, 28 июня воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют с детьми в Нагорном парке во Владивосток
Девушки гуляют с детьми в Нагорном парке во Владивосток
"Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса.
"Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Следом за Владивостоком экстремальную "эстафету" приняла Москва. Так, атмосферное давление в Москве в понедельник, 30 июня, опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба, став самым низким за всю историю наблюдений для 30 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Как и ожидалось, сегодня в столице обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Ещё никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким - к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ртутного столба ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад", - рассказал Леус.
Умеренная жара как праздник
Ранее сообщалось, что умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля.
"Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара", - отметил Леус в своем Telegram-канале.
Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Итак, к концу июля все же тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений. На фоне удручающих прогнозов на ближайший месяц обещание умеренной жары звучит как праздник.