https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле

Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 30.06.2025

Месяц настоящего кошмара. Синоптики рассказали о погоде в июле

С 1 июля ожидается месяц "климатического кошмара". Резкие перепады будут практически по всей России - погода будет качаться как бешеный маятник. Подробнее - в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:45:00+03:00

2025-06-30T17:45:00+03:00

2025-06-30T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. С 1 июля ожидается месяц "климатического кошмара". Резкие перепады будут практически по всей России - погода будет качаться как бешеный маятник. Подробнее - в материале РИА Новости.Дожди смывают городаПервая волна непогоды накроет центральные и северо-западные регионы уже в июне. Прогнозируются не просто дожди, а настоящие потопы. Водостоки, не очищенные после зимы, не справятся с нагрузкой: подтопленные дворы, размытые дороги и мокрые подвалы станут реальностью для многих городов.Особенно опасны ливни в крупных мегаполисах, где асфальт и бетон не впитывают воду. В Москве, например, в прошлом году подобные дожди парализовали движение на нескольких магистралях. Эксперты советуют заранее проверить состояние крыш и водоотводов — иначе ремонт после сезона дождей обойдётся дороже профилактики.Вслед за ливнями придут грозы. Молнии будут бить не только где-то в поле, но и в густонаселённых районах. Буквально пару недель назад молния попала в 16-этажный дом в Красноярске. Синоптики говорят, таких случаев может стать в разы больше.Будут и ураганы, такие же сильные, как и в прошлом году. Тогда в Москве и Воронеже шквальный ветер (до 25 м/с) вырывал деревья с корнем и срывал рекламные щиты.Что делать? Не прятаться под одиноко стоящими деревьями, отключать электроприборы при первых раскатах грома и не забывать, что зонт в грозу — не защита, а скорее мишень.Жара хуже, чем в СахареПока одни регионы будут тонуть, другие - плавиться. В Поволжье и на юге Сибири столбики термометров поднимутся до +42°С. В таких условиях даже тень не спасает: асфальт нагревается до рекордных показателей, а в машинах без кондиционера находиться опасно для жизни.В 2023 году в Калмыкии был зафиксирован абсолютный температурный рекорд: +45,4°С. В этом году метеорологи не исключают его повторения. Особенно тяжело придётся пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.Врачи напоминают: в такую жару лучше не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, а если приходится — носить светлую одежду и всегда иметь при себе воду.Резкие перепады снова угрожают аграриямКонтраст между дневной и ночной температурой в некоторых регионах достигнет 15–20 градусов. Например, днём в Ростове-на-Дону может быть +35°С, а ночью — всего +15°С. Такие скачки — стресс не только для людей, но и для сельского хозяйства.Так, подобные перепады уже погубили часть урожая персиков в Ставропольском крае. И это не единичный случай. Агрономы советуют дачникам мульчировать почву и чаще поливать растения — но только рано утром или вечером, иначе корни просто сварятся.Лето 2025 года не будет лёгким. Но паника — плохой советчик. Вместо того чтобы жаловаться на погоду, лучше заранее подготовиться к её сюрпризам. Чистые водостоки, полная аптечка, исправный кондиционер и разумная осторожность помогут противостоять экстремальному лету.Новый климатический рекорд во ВладивостокеКстати, Дальний Восток в числе первых уже сейчас принял климатические рекорды. Так, 28 июня воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет."Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса."Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.Следом за Владивостоком экстремальную "эстафету" приняла Москва. Так, атмосферное давление в Москве в понедельник, 30 июня, опустилось до 728,3 миллиметра ртутного столба, став самым низким за всю историю наблюдений для 30 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Как и ожидалось, сегодня в столице обновлён суточный рекорд низкого атмосферного давления. Ещё никогда, за всю почти полуторавековую историю наблюдений за погодой в Москве, атмосферное давление в последний день июня не было таким низким - к 10 часам утра барометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 728,3 миллиметра ртутного столба, что уже на 0,1 миллиметра ртутного столба ниже прежнего рекорда, установленного в этот день 45 лет назад", - рассказал Леус.Умеренная жара как праздникРанее сообщалось, что умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля."Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара", - отметил Леус в своем Telegram-канале.Итак, к концу июля все же тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений. На фоне удручающих прогнозов на ближайший месяц обещание умеренной жары звучит как праздник.

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общество, москва, михаил леус, примгидромет, владивосток, красноярск