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В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 30.06.2025
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18:14 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026373218.html
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 30.06.2025
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка
Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:14:00+03:00
2025-06-30T18:14:00+03:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи. Позднее в подмосковном главке СК России отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство уточняло, что за рулем был 40-летний водитель такси. "В Одинцово под домашний арест помещен водитель такси, совершивший наезд на 8-летнего мальчика... Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа 2025 года", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.
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одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка

Водитель, насмерть сбивший ребенка в Одинцово, отправлен под домашний арест

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура.
Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи. Позднее в подмосковном главке СК России отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство уточняло, что за рулем был 40-летний водитель такси.
"В Одинцово под домашний арест помещен водитель такси, совершивший наезд на 8-летнего мальчика... Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа 2025 года", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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