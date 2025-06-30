https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026373218.html
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 30.06.2025
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка
Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:14:00+03:00
2025-06-30T18:14:00+03:00
2025-06-30T18:14:00+03:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи. Позднее в подмосковном главке СК России отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство уточняло, что за рулем был 40-летний водитель такси. "В Одинцово под домашний арест помещен водитель такси, совершивший наезд на 8-летнего мальчика... Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа 2025 года", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка
Водитель, насмерть сбивший ребенка в Одинцово, отправлен под домашний арест