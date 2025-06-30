https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026373218.html

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка - РИА Новости, 30.06.2025

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего ребенка

Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:14:00+03:00

2025-06-30T18:14:00+03:00

2025-06-30T18:14:00+03:00

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Водитель такси, насмерть сбивший восьмилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Одинцово, отправлен под домашний арест, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи. Позднее в подмосковном главке СК России отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство уточняло, что за рулем был 40-летний водитель такси. "В Одинцово под домашний арест помещен водитель такси, совершивший наезд на 8-летнего мальчика... Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 августа 2025 года", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Одинцовская городская прокуратура.

https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)