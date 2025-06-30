https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026338184.html

В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид

В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид - РИА Новости, 30.06.2025

В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид для борьбы с борщевиком, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:34:00+03:00

2025-06-30T16:34:00+03:00

2025-06-30T16:34:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид для борьбы с борщевиком, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Бригадой скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу был доставлен 40-летний мужчина, который вместо сладкой газировки выпил гербицид – химическое средство для борьбы с растительностью. С его слов, работая на даче, он случайно перепутал бутылки, которые стояли рядом", - отметили в пресс-службе. По словам врача хирургического отделения №3 Сергиево-Посадской больницы Павла Лазуки, в ходе диагностики у мужчины был обнаружен химический ожог пищевода и желудка. "Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печёночно-почечной недостаточности не развились", — рассказал Лазука, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе отметили, что пациентом уже выписан.

https://ria.ru/20250617/moskva-2023289823.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)