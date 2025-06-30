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В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид - РИА Новости, 30.06.2025
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16:34 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026338184.html
В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид
В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид - РИА Новости, 30.06.2025
В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид для борьбы с борщевиком, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:34:00+03:00
2025-06-30T16:34:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид для борьбы с борщевиком, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Бригадой скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу был доставлен 40-летний мужчина, который вместо сладкой газировки выпил гербицид – химическое средство для борьбы с растительностью. С его слов, работая на даче, он случайно перепутал бутылки, которые стояли рядом", - отметили в пресс-службе. По словам врача хирургического отделения №3 Сергиево-Посадской больницы Павла Лазуки, в ходе диагностики у мужчины был обнаружен химический ожог пищевода и желудка. "Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печёночно-почечной недостаточности не развились", — рассказал Лазука, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе отметили, что пациентом уже выписан.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид

Врачи в Подмосковье спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который вместо газировки выпил гербицид для борьбы с борщевиком, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Бригадой скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу был доставлен 40-летний мужчина, который вместо сладкой газировки выпил гербицид – химическое средство для борьбы с растительностью. С его слов, работая на даче, он случайно перепутал бутылки, которые стояли рядом", - отметили в пресс-службе.
По словам врача хирургического отделения №3 Сергиево-Посадской больницы Павла Лазуки, в ходе диагностики у мужчины был обнаружен химический ожог пищевода и желудка.
"Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печёночно-почечной недостаточности не развились", — рассказал Лазука, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пациентом уже выписан.
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