https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026291767.html

В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ

В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025

В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ

Организатор и исполнитель убийства директора торгового центра в Солнечногорске в 2019 году осуждены на 14 и 20 лет колонии, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:39:00+03:00

2025-06-30T13:39:00+03:00

2025-06-30T13:39:00+03:00

происшествия

солнечногорск

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ольга врадий

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Организатор и исполнитель убийства директора торгового центра в Солнечногорске в 2019 году осуждены на 14 и 20 лет колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Установлено, что 4 июня 2019 года в посёлке Поварово Солнечногорска киллер застрелил директора местного торгового центра. В ходе расследования выяснилось, что организатором убийства была сожительница потерпевшего. Также выяснилось, что она причастна к разбойному нападению на потерпевшего в 2017 году. В обоих случаях женщиной двигал корыстный мотив, добавила Врадий. Также при отработке контактов женщины и ее сына был установлен круг причастных, в который вошли трое мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков у них нашли пистолет с глушителем, из которого был застрелен директор ТЦ, и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители передвигались. В зависимости от роли женщина и соучастник признаны виновными в "организации и исполнении убийства директора торгового центра". "Организатору убийства назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а ее сообщнику в виде - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий. Она также сообщила, что дело в отношении остальных троих соучастников было выделено в отдельное производство, они заключили контракты и находятся в зоне СВО.

https://ria.ru/20250629/arest-2026151457.html

https://ria.ru/20250630/sud-2026255888.html

солнечногорск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, солнечногорск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)