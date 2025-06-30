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В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
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13:39 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/podmoskove-2026291767.html
В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ
В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ - РИА Новости, 30.06.2025
В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ
Организатор и исполнитель убийства директора торгового центра в Солнечногорске в 2019 году осуждены на 14 и 20 лет колонии, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:39:00+03:00
2025-06-30T13:39:00+03:00
происшествия
солнечногорск
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Организатор и исполнитель убийства директора торгового центра в Солнечногорске в 2019 году осуждены на 14 и 20 лет колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Установлено, что 4 июня 2019 года в посёлке Поварово Солнечногорска киллер застрелил директора местного торгового центра. В ходе расследования выяснилось, что организатором убийства была сожительница потерпевшего. Также выяснилось, что она причастна к разбойному нападению на потерпевшего в 2017 году. В обоих случаях женщиной двигал корыстный мотив, добавила Врадий. Также при отработке контактов женщины и ее сына был установлен круг причастных, в который вошли трое мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков у них нашли пистолет с глушителем, из которого был застрелен директор ТЦ, и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители передвигались. В зависимости от роли женщина и соучастник признаны виновными в "организации и исполнении убийства директора торгового центра". "Организатору убийства назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а ее сообщнику в виде - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий. Она также сообщила, что дело в отношении остальных троих соучастников было выделено в отдельное производство, они заключили контракты и находятся в зоне СВО.
https://ria.ru/20250629/arest-2026151457.html
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солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, солнечногорск, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье осудили организатора и исполнителя убийства директора ТЦ

В Подмосковье осудили организатора убийства директора ТЦ в 2019 году

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Организатор и исполнитель убийства директора торгового центра в Солнечногорске в 2019 году осуждены на 14 и 20 лет колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Установлено, что 4 июня 2019 года в посёлке Поварово Солнечногорска киллер застрелил директора местного торгового центра.
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В ходе расследования выяснилось, что организатором убийства была сожительница потерпевшего. Также выяснилось, что она причастна к разбойному нападению на потерпевшего в 2017 году. В обоих случаях женщиной двигал корыстный мотив, добавила Врадий.
Также при отработке контактов женщины и ее сына был установлен круг причастных, в который вошли трое мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков у них нашли пистолет с глушителем, из которого был застрелен директор ТЦ, и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители передвигались.
В зависимости от роли женщина и соучастник признаны виновными в "организации и исполнении убийства директора торгового центра". "Организатору убийства назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а ее сообщнику в виде - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий.
Она также сообщила, что дело в отношении остальных троих соучастников было выделено в отдельное производство, они заключили контракты и находятся в зоне СВО.
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