Рейтинг@Mail.ru
Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:23 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/pobeda-2026320746.html
Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта
Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта - РИА Новости, 30.06.2025
Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта
Более 24 миллиардов рублей собрали россияне в рамках трехлетнего проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:23:00+03:00
2025-06-30T15:23:00+03:00
надежные люди
россия
сво
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_0:12:3078:1743_1920x0_80_0_0_1d4847ee28ce4efe6ce74c56bb4af5c4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 24 миллиардов рублей собрали россияне в рамках трехлетнего проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта. "В этом месяце уже три года как Народный фронт ведёт работу по помощи бойцам под девизом "Всё для Победы!". И это стало возможным благодаря помощи миллионов наших граждан, которые перечисляют средства, которые покупают вещи, необходимые нашим ребятам на передовой. Вместе с вами мы собрали уже более 24 миллиардов рублей, а совокупный объём того, что распределил Народный фронт, приближается уже к 50 миллиардам" - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Как рассказали в пресс-службе, участники проекта помимо материальной помощи оказывают военным и моральную поддержку. Так, Наталья Лисовская, педагог из Москвы, еженедельно приезжает в госпиталь к раненым бойцам и радует их своими танцами. "Это праздник – быть среди наших героев. Все они – наша защита и наша надежда. Пусть из моих близких никто не попал на фронт, но каждый, кто сейчас там, – наш. Поэтому мы начали эту деятельность и, надеюсь, завершим её вместе с победой", – поделилась Лисовская. В честь трехлетия работы проекта 6 июля в Национальном центре "Россия" состоится форум Народного фронта "Всё для Победы!".
https://ria.ru/20250624/pomosch-2025091127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021061154_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8d4d3c513d5403fc563298b41e8af356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сво, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Россия, СВО, Общероссийский народный фронт
Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта

Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаги России и проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!"
Флаги России и проекта народной поддержки бойцов Все для Победы! - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаги России и проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 24 миллиардов рублей собрали россияне в рамках трехлетнего проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В этом месяце уже три года как Народный фронт ведёт работу по помощи бойцам под девизом "Всё для Победы!". И это стало возможным благодаря помощи миллионов наших граждан, которые перечисляют средства, которые покупают вещи, необходимые нашим ребятам на передовой. Вместе с вами мы собрали уже более 24 миллиардов рублей, а совокупный объём того, что распределил Народный фронт, приближается уже к 50 миллиардам" - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Как рассказали в пресс-службе, участники проекта помимо материальной помощи оказывают военным и моральную поддержку. Так, Наталья Лисовская, педагог из Москвы, еженедельно приезжает в госпиталь к раненым бойцам и радует их своими танцами.
"Это праздник – быть среди наших героев. Все они – наша защита и наша надежда. Пусть из моих близких никто не попал на фронт, но каждый, кто сейчас там, – наш. Поэтому мы начали эту деятельность и, надеюсь, завершим её вместе с победой", – поделилась Лисовская.
В честь трехлетия работы проекта 6 июля в Национальном центре "Россия" состоится форум Народного фронта "Всё для Победы!".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части
24 июня, 14:12
 
Надежные людиРоссияСВООбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала