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Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта

Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта - РИА Новости, 30.06.2025

Более 24 млрд руб собрали россияне в рамках проекта Народного фронта

Более 24 миллиардов рублей собрали россияне в рамках трехлетнего проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:23:00+03:00

2025-06-30T15:23:00+03:00

2025-06-30T15:23:00+03:00

надежные люди

россия

сво

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 24 миллиардов рублей собрали россияне в рамках трехлетнего проекта народной поддержки бойцов "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Народного фронта. "В этом месяце уже три года как Народный фронт ведёт работу по помощи бойцам под девизом "Всё для Победы!". И это стало возможным благодаря помощи миллионов наших граждан, которые перечисляют средства, которые покупают вещи, необходимые нашим ребятам на передовой. Вместе с вами мы собрали уже более 24 миллиардов рублей, а совокупный объём того, что распределил Народный фронт, приближается уже к 50 миллиардам" - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Как рассказали в пресс-службе, участники проекта помимо материальной помощи оказывают военным и моральную поддержку. Так, Наталья Лисовская, педагог из Москвы, еженедельно приезжает в госпиталь к раненым бойцам и радует их своими танцами. "Это праздник – быть среди наших героев. Все они – наша защита и наша надежда. Пусть из моих близких никто не попал на фронт, но каждый, кто сейчас там, – наш. Поэтому мы начали эту деятельность и, надеюсь, завершим её вместе с победой", – поделилась Лисовская. В честь трехлетия работы проекта 6 июля в Национальном центре "Россия" состоится форум Народного фронта "Всё для Победы!".

https://ria.ru/20250624/pomosch-2025091127.html

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россия, сво, общероссийский народный фронт