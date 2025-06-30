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Пленный солдат ВСУ призвал украинцев к сопротивлению сотрудникам ТЦК

Пленный солдат ВСУ призвал украинцев к сопротивлению сотрудникам ТЦК - РИА Новости, 30.06.2025

Пленный солдат ВСУ призвал украинцев к сопротивлению сотрудникам ТЦК

Пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин в разговоре с РИА Новости призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам территориальных РИА Новости, 30.06.2025

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2025-06-30T22:31:00+03:00

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин в разговоре с РИА Новости призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК - так на Украине называют военкоматы). "Пацаны, прячьтесь, скрывайтесь, бейте ТЦК, стреляйте их", - заявил пленный. По его словам, среди самых боевых сотрудников ТЦК множество тех, кто около месяца прослужил в зоне АТО. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

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украина, вооруженные силы украины