Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви
Эфиопский активист Вакие: Армения пытается открыть страну для интервенции Запада
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью связано с попытками открыть страну для западной интервенции, выразил мнение в беседе с РИА Новости эфиопский писатель и активист, выступающий в поддержку Эфиопской православной церкви, Фантахун Вакие.
В минувшую пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. В субботу адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
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"С Арменией происходит следующее: ведется работа над тем, чтобы открыть страну для западной интервенции - так же, как использовали Украину для атак на Россию… Запад осуществляет экспансию, действуя через НАТО, насаживая секулярную систему ценностей и присваивая себе природные ресурсы - точно так же, как они ранее колонизировали нас", - считает Вакие.
По его мнению, противостояние между архиепископом Аджапахяном и правительством страны является не сугубо внутренним делом, но в тоже время - примером сопротивления худшим проявлениям глобализации.
"Это не локальный конфликт… Он проявился в Армении, но это глобальный конфликт между православной системой ценностей, основанной на гуманизме, равенстве людей, любви к богу и человеку, и системой ценностей, основанной на конкуренции, на теории Дарвина о выживании сильнейших…, колониализме и экспансии", - пояснил он.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.