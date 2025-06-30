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Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви - РИА Новости, 30.06.2025
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Религия
 
20:43 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/pisatel-2026391196.html
Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви
Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви - РИА Новости, 30.06.2025
Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви
Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью связано с попытками открыть страну для западной интервенции, выразил мнение в беседе с... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T20:43:00+03:00
2025-06-30T20:43:00+03:00
религия
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью связано с попытками открыть страну для западной интервенции, выразил мнение в беседе с РИА Новости эфиопский писатель и активист, выступающий в поддержку Эфиопской православной церкви, Фантахун Вакие. В минувшую пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. В субботу адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца. "С Арменией происходит следующее: ведется работа над тем, чтобы открыть страну для западной интервенции - так же, как использовали Украину для атак на Россию… Запад осуществляет экспансию, действуя через НАТО, насаживая секулярную систему ценностей и присваивая себе природные ресурсы - точно так же, как они ранее колонизировали нас", - считает Вакие. По его мнению, противостояние между архиепископом Аджапахяном и правительством страны является не сугубо внутренним делом, но в тоже время - примером сопротивления худшим проявлениям глобализации. "Это не локальный конфликт… Он проявился в Армении, но это глобальный конфликт между православной системой ценностей, основанной на гуманизме, равенстве людей, любви к богу и человеку, и системой ценностей, основанной на конкуренции, на теории Дарвина о выживании сильнейших…, колониализме и экспансии", - пояснил он. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, нато, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, НАТО, Преследование Карапетяна в Армении
Эфиопский активист рассказал о противостоянии властей Армении и церкви

Эфиопский активист Вакие: Армения пытается открыть страну для интервенции Запада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью связано с попытками открыть страну для западной интервенции, выразил мнение в беседе с РИА Новости эфиопский писатель и активист, выступающий в поддержку Эфиопской православной церкви, Фантахун Вакие.
В минувшую пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. В субботу адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа
26 июня, 15:42
"С Арменией происходит следующее: ведется работа над тем, чтобы открыть страну для западной интервенции - так же, как использовали Украину для атак на Россию… Запад осуществляет экспансию, действуя через НАТО, насаживая секулярную систему ценностей и присваивая себе природные ресурсы - точно так же, как они ранее колонизировали нас", - считает Вакие.
По его мнению, противостояние между архиепископом Аджапахяном и правительством страны является не сугубо внутренним делом, но в тоже время - примером сопротивления худшим проявлениям глобализации.
"Это не локальный конфликт… Он проявился в Армении, но это глобальный конфликт между православной системой ценностей, основанной на гуманизме, равенстве людей, любви к богу и человеку, и системой ценностей, основанной на конкуренции, на теории Дарвина о выживании сильнейших…, колониализме и экспансии", - пояснил он.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
РелигияАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьНАТОПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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