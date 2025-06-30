https://ria.ru/20250630/petrovich-2026312518.html

Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма

Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма - РИА Новости, 30.06.2025

Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма

Президент Молдавии Майя Санду за пять лет своего правления ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", чтобы почтить память павших за... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:55:00+03:00

2025-06-30T14:55:00+03:00

2025-06-30T14:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду за пять лет своего правления ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", чтобы почтить память павших за освобождение Молдавии от нацизма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. "За пять лет президентства Санду ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Ни по приглашению, ни по личной инициативе - никак. А между тем мемориал в Шерпенах - единственный военно-исторический комплекс в нашей стране, находящийся под управлением Министерства обороны Республики Молдова, то есть подчиненный правительству. Но там об этом, судя по всему, не помнят", - написал Петрович. Активист отметил, что президент республики посетила недавно село Шерпены, рядом с которым находится плацдарм. "Нет, не для того чтобы в год 80-летия Победы над нацизмом почтить память 13-ти тысяч советских воинов, погибших здесь весной и летом 1944 года. Не для того, чтобы возложить цветы к Вечному огню, который по такому случаю зажгли бы без всяких дополнительных согласований. Не для того, чтобы проявить "культуру памяти", о которой сегодня говорят из каждого провластного утюга. Нет, президентка Санду явилась в Шерпены для участия в увеселительно-разлекательном мероприятии, посвященном Дню национального костюма", - пояснил он. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250628/moldaviya-2026012997.html

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025523307.html

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в мире, молдавия, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), вермахт