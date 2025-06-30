Рейтинг@Mail.ru
Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/petrovich-2026312518.html
Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма
Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма - РИА Новости, 30.06.2025
Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма
Президент Молдавии Майя Санду за пять лет своего правления ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", чтобы почтить память павших за... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:55:00+03:00
2025-06-30T14:55:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
вермахт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду за пять лет своего правления ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", чтобы почтить память павших за освобождение Молдавии от нацизма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале. Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день. "За пять лет президентства Санду ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Ни по приглашению, ни по личной инициативе - никак. А между тем мемориал в Шерпенах - единственный военно-исторический комплекс в нашей стране, находящийся под управлением Министерства обороны Республики Молдова, то есть подчиненный правительству. Но там об этом, судя по всему, не помнят", - написал Петрович. Активист отметил, что президент республики посетила недавно село Шерпены, рядом с которым находится плацдарм. "Нет, не для того чтобы в год 80-летия Победы над нацизмом почтить память 13-ти тысяч советских воинов, погибших здесь весной и летом 1944 года. Не для того, чтобы возложить цветы к Вечному огню, который по такому случаю зажгли бы без всяких дополнительных согласований. Не для того, чтобы проявить "культуру памяти", о которой сегодня говорят из каждого провластного утюга. Нет, президентка Санду явилась в Шерпены для участия в увеселительно-разлекательном мероприятии, посвященном Дню национального костюма", - пояснил он. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250628/moldaviya-2026012997.html
https://ria.ru/20250626/moldavija-2025523307.html
https://ria.ru/20250625/moldavija-2025461820.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), вермахт
В мире, Молдавия, Майя Санду, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Вермахт
Санду ни разу не посетила мемориал памяти освободителям Молдавии от нацизма

Петрович: Санду ни разу не посетила мемориал освободителям в Шерпенах

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду за пять лет своего правления ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", чтобы почтить память павших за освобождение Молдавии от нацизма, заявил глава национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович в Telegram-канале.
Шерпенский плацдарм, расположенный на правом берегу реки Днестр недалеко от села Шерпены, сыграл ключевую роль в освобождении региона в апреле 1944 года благодаря советским войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. В 1985 году, после обнаружения массового захоронения советских солдат, было решено создать Мемориал воинской славы. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года, он находится в 70 километрах от Кишинева. Поиск и перезахоронение останков воинов, освобождавших Молдавию от фашизма, продолжаются по сей день.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Кишинев идет путем румынских оккупантов, сокращая население, заявили в ПМР
28 июня, 14:02
"За пять лет президентства Санду ни разу не посетила мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Ни по приглашению, ни по личной инициативе - никак. А между тем мемориал в Шерпенах - единственный военно-исторический комплекс в нашей стране, находящийся под управлением Министерства обороны Республики Молдова, то есть подчиненный правительству. Но там об этом, судя по всему, не помнят", - написал Петрович.
Активист отметил, что президент республики посетила недавно село Шерпены, рядом с которым находится плацдарм. "Нет, не для того чтобы в год 80-летия Победы над нацизмом почтить память 13-ти тысяч советских воинов, погибших здесь весной и летом 1944 года. Не для того, чтобы возложить цветы к Вечному огню, который по такому случаю зажгли бы без всяких дополнительных согласований. Не для того, чтобы проявить "культуру памяти", о которой сегодня говорят из каждого провластного утюга. Нет, президентка Санду явилась в Шерпены для участия в увеселительно-разлекательном мероприятии, посвященном Дню национального костюма", - пояснил он.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны
26 июня, 11:51
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт
25 июня, 22:23
 
В миреМолдавияМайя СандуВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Вермахт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала