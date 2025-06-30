https://ria.ru/20250630/peterburg-2026235071.html

В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России

В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России

Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:07:00+03:00

2025-06-30T11:07:00+03:00

2025-06-30T11:07:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В настоящее время следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)