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В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России - РИА Новости, 30.06.2025
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11:07 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peterburg-2026235071.html
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России
Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:07:00+03:00
2025-06-30T11:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В настоящее время следственные действия продолжаются.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России

В Петербурге задержали подозреваемого в призывах ВСУ к ударам по объектам РФ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В настоящее время следственные действия продолжаются.
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