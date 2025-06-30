https://ria.ru/20250630/peterburg-2026235071.html
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России
Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:07:00+03:00
2025-06-30T11:07:00+03:00
2025-06-30T11:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Мужчину, который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ, задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ", - говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". В настоящее время следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20250630/krym-2026216106.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах к ударам по России
В Петербурге задержали подозреваемого в призывах ВСУ к ударам по объектам РФ