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В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы - РИА Новости, 30.06.2025
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11:04 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234813.html
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы
Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:04:00+03:00
2025-06-30T11:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать восьмого июня в 22.00 мск в полицию... поступило сообщение о том, что на станции метро "Адмиралтейская"... задержаны 18-летний житель города Ломоносов и его ровесник из города Красное Село, которые произвели выстрел вверх из сигнальной ракетницы", – говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД ранее сообщало, что два других жителя Петербурга стали фигурантами дела о хулиганстве после стрельбы из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города.
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы

В Петербурге задержали двух молодых людей после стрельбы из сигнальной ракетницы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Двадцать восьмого июня в 22.00 мск в полицию... поступило сообщение о том, что на станции метро "Адмиралтейская"... задержаны 18-летний житель города Ломоносов и его ровесник из города Красное Село, которые произвели выстрел вверх из сигнальной ракетницы", – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД ранее сообщало, что два других жителя Петербурга стали фигурантами дела о хулиганстве после стрельбы из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города.
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