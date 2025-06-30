https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234813.html
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы
Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:04:00+03:00
2025-06-30T11:04:00+03:00
2025-06-30T11:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать восьмого июня в 22.00 мск в полицию... поступило сообщение о том, что на станции метро "Адмиралтейская"... задержаны 18-летний житель города Ломоносов и его ровесник из города Красное Село, которые произвели выстрел вверх из сигнальной ракетницы", – говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД ранее сообщало, что два других жителя Петербурга стали фигурантами дела о хулиганстве после стрельбы из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города.
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы
В Петербурге задержали двух молодых людей после стрельбы из сигнальной ракетницы