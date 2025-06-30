https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234813.html

В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы

В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге задержали двух человек после стрельбы из сигнальной ракетницы

Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:04:00+03:00

2025-06-30T11:04:00+03:00

2025-06-30T11:04:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Два молодых человека задержаны после стрельбы из сигнальной ракетницы на станции метро в центре Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать восьмого июня в 22.00 мск в полицию... поступило сообщение о том, что на станции метро "Адмиралтейская"... задержаны 18-летний житель города Ломоносов и его ровесник из города Красное Село, которые произвели выстрел вверх из сигнальной ракетницы", – говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД ранее сообщало, что два других жителя Петербурга стали фигурантами дела о хулиганстве после стрельбы из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города.

https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)