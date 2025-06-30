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В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой - РИА Новости, 30.06.2025
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11:03 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234303.html
В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой
В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой
Полиция организовала проверку после того, как пьяный житель Санкт-Петербурга, лежавший на улице, повредил руку фельдшеру скорой помощи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:03:00+03:00
2025-06-30T11:03:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
калининский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пьяный житель Санкт-Петербурга, лежавший на улице, повредил руку фельдшеру скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратился фельдшер бригады скорой помощи с травмой руки. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. "В ходе отработки заявки полицейские установили, что фельдшер прибыл для оказания помощи лежачему у дома 35 по улице Замшина 33-летнему местному жителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Пациент при помещении в автомобиль скорой помощи нанес травму фельдшеру", – говорится в сообщении. Как отмечается, нетрезвого мужчину госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
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санкт-петербург
калининский район
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Калининский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой

В Петербурге пьяный мужчина повредил руку помогавшему ему фельдшеру скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пьяный житель Санкт-Петербурга, лежавший на улице, повредил руку фельдшеру скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратился фельдшер бригады скорой помощи с травмой руки. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.
"В ходе отработки заявки полицейские установили, что фельдшер прибыл для оказания помощи лежачему у дома 35 по улице Замшина 33-летнему местному жителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Пациент при помещении в автомобиль скорой помощи нанес травму фельдшеру", – говорится в сообщении.
Как отмечается, нетрезвого мужчину госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
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