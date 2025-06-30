https://ria.ru/20250630/peterburg-2026234303.html

В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой

В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой - РИА Новости, 30.06.2025

В Петербурге пьяный мужчина нанес травму фельдшеру скорой

Полиция организовала проверку после того, как пьяный житель Санкт-Петербурга, лежавший на улице, повредил руку фельдшеру скорой помощи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:03:00+03:00

2025-06-30T11:03:00+03:00

2025-06-30T11:03:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

калининский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как пьяный житель Санкт-Петербурга, лежавший на улице, повредил руку фельдшеру скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье в полицию Калининского района поступила телефонограмма из медучреждения, куда обратился фельдшер бригады скорой помощи с травмой руки. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. "В ходе отработки заявки полицейские установили, что фельдшер прибыл для оказания помощи лежачему у дома 35 по улице Замшина 33-летнему местному жителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Пациент при помещении в автомобиль скорой помощи нанес травму фельдшеру", – говорится в сообщении. Как отмечается, нетрезвого мужчину госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.

https://ria.ru/20250129/podmoskove-1996205352.html

санкт-петербург

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)