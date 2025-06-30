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В Петербурге завели дело после стрельбы у Исаакиевского собора - РИА Новости, 30.06.2025
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10:20 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peterburg-2026224039.html
В Петербурге завели дело после стрельбы у Исаакиевского собора
В Петербурге завели дело после стрельбы у Исаакиевского собора - РИА Новости, 30.06.2025
В Петербурге завели дело после стрельбы у Исаакиевского собора
Жители Санкт-Петербурга, которые устроили стрельбу из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города, стали фигурантами дела о... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:20:00+03:00
2025-06-30T10:20:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, которые устроили стрельбу из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города, стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ведомство в воскресенье опровергло данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы у Исаакиевского собора, в результате чего один из зарядов якобы попал в купол. Как уточняли в полиции, двое нетрезвых местных жителей стреляли возле собора из аэрозольного пистолета, их задержали. "Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге завели дело после стрельбы у Исаакиевского собора

Полиция возбудила дело после стрельбы возле Исаакиевского собора в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, которые устроили стрельбу из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора в историческом центре города, стали фигурантами дела о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ведомство в воскресенье опровергло данные ряда СМИ о стрельбе из сигнальной ракетницы у Исаакиевского собора, в результате чего один из зарядов якобы попал в купол. Как уточняли в полиции, двое нетрезвых местных жителей стреляли возле собора из аэрозольного пистолета, их задержали.
"Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
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