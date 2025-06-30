https://ria.ru/20250630/peskov-2026276831.html

История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил Песков

История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025

История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил Песков

История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:48:00+03:00

2025-06-30T12:48:00+03:00

2025-06-30T13:38:00+03:00

одесса

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История Одессы неразрывно связана с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией - это очевидный факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какой совет дал бы Кремль в ответ на слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса - не русский город и никогда России не принадлежал.Представитель Кремля, комментируя эти заявления, посоветовал мэру Одессы взять учебник по истории или изучить первоисточники, чтобы ознакомиться с историей города.Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город".

https://ria.ru/20250620/putin-2024410144.html

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одесса, россия, дмитрий песков