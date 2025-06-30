https://ria.ru/20250630/peregovory-2026364506.html
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 30.06.2025
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой
США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:46:00+03:00
2025-06-30T17:46:00+03:00
2025-06-30T17:55:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
марк карни
оттава
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так".В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.
https://ria.ru/20250629/tramp-2026159086.html
канада
сша
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_228a93d42dc384291aefcb2f7fea0ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, оттава, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Оттава, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой
Хассетт: США готовы возобновить приостановленные Трампом переговоры с Канадой