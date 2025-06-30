https://ria.ru/20250630/peregovory-2026364506.html

В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой

В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 30.06.2025

В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой

США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:46:00+03:00

2025-06-30T17:46:00+03:00

2025-06-30T17:55:00+03:00

в мире

канада

сша

дональд трамп

марк карни

оттава

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так".В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.

https://ria.ru/20250629/tramp-2026159086.html

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сша

оттава

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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, оттава, введение трампом пошлин на импорт