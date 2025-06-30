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В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 30.06.2025
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17:46 30.06.2025 (обновлено: 17:55 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/peregovory-2026364506.html
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой - РИА Новости, 30.06.2025
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой
США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:46:00+03:00
2025-06-30T17:55:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
марк карни
оттава
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так".В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.
https://ria.ru/20250629/tramp-2026159086.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, оттава, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Оттава, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белом доме выразили готовность возобновить торговые переговоры с Канадой

Хассетт: США готовы возобновить приостановленные Трампом переговоры с Канадой

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.
На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так".
В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Трамп по-прежнему хочет присоединить Канаду к США
29 июня, 18:03
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампМарк КарниОттаваВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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