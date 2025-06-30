https://ria.ru/20250630/peregovory-2026279473.html

Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025

Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:56:00+03:00

2025-06-30T12:56:00+03:00

2025-06-30T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу. "Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", - сказал Песков журналистам. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, дмитрий песков, владимир зеленский