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Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peregovory-2026207973.html
Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины
Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины
Сил, желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины, будет достаточно, главное продолжать их с нацеленностью на результат, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:53:00+03:00
2025-06-30T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Сил, желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины, будет достаточно, главное продолжать их с нацеленностью на результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров. "Господин президент (Турции Тайип Эрдоган) в своей "телефонной дипломатии" с мировыми лидерами, касаясь конфликта на Украине, заявлял о необходимости не повторять ошибок и ускорить дипломатические инициативы для достижения прекращения огня. Необходимо продолжить процесс в Стамбуле с нацеленностью на результат, который позволит достичь мирного решения конфликта. Инициативы и посредничество Турции направлены на это. А сил, желающих помешать этому процессу, будет достаточно", - сказал собеседник агентства. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир мединский, хакан фидан, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Зеленский
Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины

Турецкий дипломат: желающих помешать переговорам РФ и Украины будет достаточно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Сил, желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины, будет достаточно, главное продолжать их с нацеленностью на результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров.
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"Господин президент (Турции Тайип Эрдоган) в своей "телефонной дипломатии" с мировыми лидерами, касаясь конфликта на Украине, заявлял о необходимости не повторять ошибок и ускорить дипломатические инициативы для достижения прекращения огня. Необходимо продолжить процесс в Стамбуле с нацеленностью на результат, который позволит достичь мирного решения конфликта. Инициативы и посредничество Турции направлены на это. А сил, желающих помешать этому процессу, будет достаточно", - сказал собеседник агентства.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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29 июня, 23:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияВладимир МединскийХакан ФиданВладимир Зеленский
 
 
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