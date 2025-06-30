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Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины

Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025

Источник заявил о силах, желающих подорвать переговоры России и Украины

Сил, желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины, будет достаточно, главное продолжать их с нацеленностью на результат, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:53:00+03:00

2025-06-30T08:53:00+03:00

2025-06-30T08:53:00+03:00

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Сил, желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины, будет достаточно, главное продолжать их с нацеленностью на результат, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля на третий раунд переговоров. "Господин президент (Турции Тайип Эрдоган) в своей "телефонной дипломатии" с мировыми лидерами, касаясь конфликта на Украине, заявлял о необходимости не повторять ошибок и ускорить дипломатические инициативы для достижения прекращения огня. Необходимо продолжить процесс в Стамбуле с нацеленностью на результат, который позволит достичь мирного решения конфликта. Инициативы и посредничество Турции направлены на это. А сил, желающих помешать этому процессу, будет достаточно", - сказал собеседник агентства. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html

https://ria.ru/20250629/kreml-2026179487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, турция, владимир мединский, хакан фидан, владимир зеленский