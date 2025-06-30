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Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
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06:53 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/peregovory-2026200438.html
Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины
Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.06.2025
Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины
Турецкая сторона рассчитывает, что стороны в очень скором времени обнародуют дату третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:53:00+03:00
2025-06-30T06:53:00+03:00
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что стороны в очень скором времени обнародуют дату третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля для третьего раунда переговоров. "Надеемся, что скоро об этом будет объявлено. Наша готовность принять эти переговоры выражена на самом высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии конкретной даты третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250629/zelenskiy-2026175188.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, хакан фидан, владимир зеленский, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Владимир Зеленский, Турция
Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины

Турция надеется скоро объявить дату третьего раунда переговоров России и Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает, что стороны в очень скором времени обнародуют дату третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщил, что провел переговоры с делегациями РФ и Украины, по его словам, есть воля для третьего раунда переговоров.
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"Надеемся, что скоро об этом будет объявлено. Наша готовность принять эти переговоры выражена на самом высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии конкретной даты третьего раунда переговоров делегаций РФ и Украины.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийХакан ФиданВладимир ЗеленскийТурция
 
 
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