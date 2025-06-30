https://ria.ru/20250630/pensii-2026197873.html

У части российских пенсионеров увеличатся выплаты с 1 июля

У части российских пенсионеров увеличатся выплаты с 1 июля - РИА Новости, 30.06.2025

У части российских пенсионеров увеличатся выплаты с 1 июля

С 1 июля некоторым российским пенсионерам повысят выплаты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:01:00+03:00

2025-06-30T06:01:00+03:00

2025-06-30T06:01:00+03:00

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсии

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 1 июля некоторым российским пенсионерам повысят выплаты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Речь идет о тех, кому в июне исполнилось 80 лет в июне."Фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории будет увеличена вдвое, она составит 17 815,4 рубля", — цитирует агентство юриста.Такой же перерасчет полагается тем, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1314 рублей, добавил Виноградов.При этом, если у пенсионера есть иждивенцы, на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки в добавок к основной пенсии, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250623/pensiya-2024727252.html

https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html

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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии, россия