https://ria.ru/20250630/patriarh-2026359863.html

Армянский патриархат Иерусалима осудил нападки Пашиняна на церковь

Армянский патриархат Иерусалима осудил нападки Пашиняна на церковь - РИА Новости, 30.06.2025

Армянский патриархат Иерусалима осудил нападки Пашиняна на церковь

Патриарх Армянской апостольской церкви в Иерусалиме Нурхан Манукян осудил нападки на церковь в Армении со стороны властей и назвал позорными высказывания... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:29:00+03:00

2025-06-30T17:29:00+03:00

2025-06-30T17:29:00+03:00

религия

армения

иерусалим

россия

гарегин ii

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Армянской апостольской церкви в Иерусалиме Нурхан Манукян осудил нападки на церковь в Армении со стороны властей и назвал позорными высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес католикоса всех армян Гарегина II. "С глубокой скорбью мы узнали, что Его Святейшество Гарегин II, католикос всех армян, был оскорблен самым гнусным и унизительным образом премьер-министром Республики Армения господином Николом Пашиняном в его речи в Национальном собрании 27 июня... Мы всецело поддерживаем Его Святейшество Гарегина II... и мы резко осуждаем позорные и беспрецедентные формулировки, используемые премьер-министром Армении", - говорится в заявлении Манукяна, которое было распространено армянским патриархатом. Патриарх также осудил вторжение армянских силовиков на территорию Эчмиадзина, где расположена резиденция католикоса всех армян, отметив, что это привело к столь напряженной ситуации. "Независимо от того, какие могут быть различия во мнениях или критические замечания, такое поведение совершенно неприемлемо, особенно со стороны государственного лидера, не говоря уже о главе армянского государства", - заявил Манукян. В армянском патриархате Иерусалима напомнили, что Армянская апостольская церковь, пережившая столетия политических потрясений и гонений, остается духовным якорем армянского народа. По словам Манукяна, преследование церкви направлено не только против конкретной личности, а против веры и наследия всей нации. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html

https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

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