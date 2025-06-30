https://ria.ru/20250630/pashinyan-2026301061.html

В Ливане обвинили Пашиняна в давлении на Армянскую церковь

В Ливане обвинили Пашиняна в давлении на Армянскую церковь - РИА Новости, 30.06.2025

В Ливане обвинили Пашиняна в давлении на Армянскую церковь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян усиливает давление на Армянскую апостольскую церковь по указанию своих западных покровителей, пытаясь сохранить власть в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:18:00+03:00

2025-06-30T14:18:00+03:00

2025-06-30T14:18:00+03:00

армения

россия

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

ливан

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БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян усиливает давление на Армянскую апостольскую церковь по указанию своих западных покровителей, пытаясь сохранить власть в своих руках, заявил РИА Новости активист ливанской православной конфессии Фади Дейри. В минувшую пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. В субботу адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца. "Это страх Пашиняна за свою власть. Такие как он всегда прежде всего боятся за власть, и поэтому по указу своих западных покровителей действует против церкви, так как она близка к России",- сказал Дейри. Собеседник агентства пояснил, что за нападками армянского премьера в адрес церкви, стоит не просто внутренняя борьба за власть, а скорее широкая геополитическая стратегия Запада, направленная на разрыв отношений России с исторически близкими к ней странами. "Поэтому в цепочке событий и недавний арест предпринимателя Карапетяна, имеющего тесные экономические отношения с Россией, не вызывают удивления. Не стоит забывать про то, что произошло с церковью на Украине, и куда это привело", - добавил он. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

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