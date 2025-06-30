В Ливане обвинили Пашиняна в давлении на Армянскую церковь
Активист Дейри: Пашинян усиливает давление на церковь, боясь за свою власть
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanНикол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян усиливает давление на Армянскую апостольскую церковь по указанию своих западных покровителей, пытаясь сохранить власть в своих руках, заявил РИА Новости активист ливанской православной конфессии Фади Дейри.
В минувшую пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. В субботу адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
"Это страх Пашиняна за свою власть. Такие как он всегда прежде всего боятся за власть, и поэтому по указу своих западных покровителей действует против церкви, так как она близка к России",- сказал Дейри.
Собеседник агентства пояснил, что за нападками армянского премьера в адрес церкви, стоит не просто внутренняя борьба за власть, а скорее широкая геополитическая стратегия Запада, направленная на разрыв отношений России с исторически близкими к ней странами. "Поэтому в цепочке событий и недавний арест предпринимателя Карапетяна, имеющего тесные экономические отношения с Россией, не вызывают удивления. Не стоит забывать про то, что произошло с церковью на Украине, и куда это привело", - добавил он.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.