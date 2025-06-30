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Силовики сняли оцепление возле редакции Sputnik в Баку
Силовики сняли оцепление возле редакции Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
Силовики сняли оцепление возле редакции Sputnik в Баку
Азербайджанская полиция сняла оцепление возле офиса агентства Sputnik Азербайджан в Баку, перед входом в здание дежурят сотрудники патрульно-постовой службы,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:07:00+03:00
2025-06-30T17:07:00+03:00
2025-06-30T17:10:00+03:00
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БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Азербайджанская полиция сняла оцепление возле офиса агентства Sputnik Азербайджан в Баку, перед входом в здание дежурят сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. Позднее агентство Sputnik сообщило, что азербайджанские силовики задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как сообщили РИА Новости в МИД России, посол Азербайджана вызван в МИД РФ в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.В данный момент автомобили силовых структур Азербайджана, а также черные микроавтобусы отъехали с территории, где расположен офис агентства Sputnik Азербайджан. Оцепление территории со стороны полиции полностью снято. На месте дежурят сотрудники патрульно-постовой службы МВД Азербайджана. Входить в здание все еще не разрешается.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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баку, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, россия, в мире
Баку, Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, Россия, В мире
Силовики сняли оцепление возле редакции Sputnik в Баку
Силовики сняли оцепление возле офиса Sputnik Азербайджан в Баку