https://ria.ru/20250630/otnosheniya-2026275715.html

Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков

Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025

Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков

Москва заинтересована и дальше развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:43:00+03:00

2025-06-30T12:43:00+03:00

2025-06-30T12:47:00+03:00

москва

баку

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва заинтересована и дальше развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношение с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html

москва

баку

россия

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2025

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москва, баку, дмитрий песков, россия