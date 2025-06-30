https://ria.ru/20250630/otnosheniya-2026275715.html
Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков
Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков
Москва заинтересована и дальше развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:43:00+03:00
2025-06-30T12:43:00+03:00
2025-06-30T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва заинтересована и дальше развивать добрые отношения с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношение с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250630/azerbaydzhan-2026276145.html
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москва, баку, дмитрий песков, россия
Москва, Баку, Дмитрий Песков, Россия
Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, заявил Песков
Песков: Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку