https://ria.ru/20250630/orban-2026386565.html

Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан

Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 30.06.2025

Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан

В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T19:48:00+03:00

2025-06-30T19:48:00+03:00

2025-06-30T22:36:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2."Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне", — сказал Орбан.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, нато