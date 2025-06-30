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Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 30.06.2025
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19:48 30.06.2025 (обновлено: 22:36 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/orban-2026386565.html
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 30.06.2025
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:48:00+03:00
2025-06-30T22:36:00+03:00
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.&quot;Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне&quot;, — сказал Орбан.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, нато
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан

Орбан: любой конфликт НАТО с Россией приведет к третьей мировой войне

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.
«

"Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне", — сказал Орбан.

Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Уступок не будет": в США предупредили НАТО о главном козыре России
29 июня, 06:30
  • Если НАТО вмешается в войну на стороне Украины, возможен риск третьей мировой войны.
  • Если альянс примет Киев, то будет находиться в постоянном конфликте с Россией.
  • Это также создаст продолжающуюся угрозу третьей мировой войны.
  • Необходимо избежать возникновения такого конфликта.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Вчера, 10:54
 
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