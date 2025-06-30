https://ria.ru/20250630/orban-2026386565.html
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 30.06.2025
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T19:48:00+03:00
2025-06-30T19:48:00+03:00
2025-06-30T22:36:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2."Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне", — сказал Орбан.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html
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в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, нато
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
Орбан: любой конфликт НАТО с Россией приведет к третьей мировой войне