https://ria.ru/20250630/opros-2026293052.html

Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру

Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру - РИА Новости, 30.06.2025

Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру

Восемьдесят процентов жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, это стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:47:00+03:00

2025-06-30T13:47:00+03:00

2025-06-30T13:47:00+03:00

в мире

франция

франсуа байру

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Восемьдесят процентов жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, это стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году, следует из результатов опроса, опубликованного в понедельник на сайте французского института общественного мнения (Ifop). "Никогда в истории индексов популярности (барометр, применяемый с 1958 года) не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80%). Это абсолютный рекорд", - говорится на сайте Ifop. Политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, указывает институт. Только 20% респондентов заявили, что довольны действиями Байру на посту премьер-министра. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал с апреля второй раз подряд. На настоящий момент положительно лидера страны оценивают лишь 23% опрошенных, в то время как 77%, наоборот, недовольны им. Опрос проводился онлайн с 18 по 26 июня по репрезентативной выборке среди 2 000 французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 1 до 2,2 п.п.

https://ria.ru/20250629/lepen-2026143856.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон