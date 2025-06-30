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Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру - РИА Новости, 30.06.2025
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13:47 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/opros-2026293052.html
Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру
Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру - РИА Новости, 30.06.2025
Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру
Восемьдесят процентов жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, это стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:47:00+03:00
2025-06-30T13:47:00+03:00
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Восемьдесят процентов жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, это стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году, следует из результатов опроса, опубликованного в понедельник на сайте французского института общественного мнения (Ifop). "Никогда в истории индексов популярности (барометр, применяемый с 1958 года) не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80%). Это абсолютный рекорд", - говорится на сайте Ifop. Политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, указывает институт. Только 20% респондентов заявили, что довольны действиями Байру на посту премьер-министра. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал с апреля второй раз подряд. На настоящий момент положительно лидера страны оценивают лишь 23% опрошенных, в то время как 77%, наоборот, недовольны им. Опрос проводился онлайн с 18 по 26 июня по репрезентативной выборке среди 2 000 французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 1 до 2,2 п.п.
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353
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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Опрос показал, сколько французов недовольны нынешним премьером Байру

Ifop: 80 процентов французов недовольны нынешним премьером Байру

© AP Photo / Ludovic MarinФрансуа Байру
Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Восемьдесят процентов жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, это стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году, следует из результатов опроса, опубликованного в понедельник на сайте французского института общественного мнения (Ifop).
"Никогда в истории индексов популярности (барометр, применяемый с 1958 года) не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80%). Это абсолютный рекорд", - говорится на сайте Ifop.
Политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, указывает институт. Только 20% респондентов заявили, что довольны действиями Байру на посту премьер-министра.
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал с апреля второй раз подряд. На настоящий момент положительно лидера страны оценивают лишь 23% опрошенных, в то время как 77%, наоборот, недовольны им.
Опрос проводился онлайн с 18 по 26 июня по репрезентативной выборке среди 2 000 французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 1 до 2,2 п.п.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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