https://ria.ru/20250630/opasnost-2026402039.html

На Ставрополье объявили ракетную опасность

На Ставрополье объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2025

На Ставрополье объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:44:00+03:00

2025-06-30T22:44:00+03:00

2025-06-30T22:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

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вооруженные силы украины

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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон с несущими стенами. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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ставропольский край, владимир владимиров, россия, безопасность, вооруженные силы украины