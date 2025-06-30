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На Ставрополье объявили ракетную опасность
На Ставрополье объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2025
На Ставрополье объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:44:00+03:00
2025-06-30T22:44:00+03:00
2025-06-30T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон с несущими стенами. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
На Ставрополье объявили ракетную опасность
Владимиров: на территории Ставропольского края объявили ракетную опасность