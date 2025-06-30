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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности в Ростовской области в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:21:00+03:00

2025-06-30T22:21:00+03:00

2025-06-30T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

светлана камбулова

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности в Ростовской области в Telegram-канале. "Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области", - написала она. Жителям рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. "Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!", - добавила она.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, светлана камбулова, россия, вооруженные силы украины, безопасность