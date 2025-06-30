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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности в Ростовской области в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T22:21:00+03:00
2025-06-30T22:21:00+03:00
2025-06-30T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
светлана камбулова
россия
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности в Ростовской области в Telegram-канале. "Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области", - написала она. Жителям рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. "Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!", - добавила она.
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ростовская область, светлана камбулова, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Светлана Камбулова, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Камбулова: на всей территории Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА