https://ria.ru/20250630/opasnost-2026398032.html

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2025

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:05:00+03:00

2025-06-30T22:05:00+03:00

2025-06-30T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в регионе объявили авиационную опасность. "На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

россия

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2025

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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы рф