https://ria.ru/20250630/opasnost-2026394219.html
В Крыму объявили авиационную опасность
В Крыму объявили авиационную опасность - РИА Новости, 30.06.2025
В Крыму объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:15:00+03:00
2025-06-30T21:15:00+03:00
2025-06-30T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 21.05 мск понедельника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Крыму объявили авиационную опасность
МЧС: на территории Крыма объявили авиационную опасность