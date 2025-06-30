https://ria.ru/20250630/okhrana-2025915785.html

Предмет охраны для здания утвердили в поселке Краснодарского края

Предмет охраны для здания утвердили в поселке Краснодарского края - РИА Новости, 30.06.2025

Предмет охраны для здания утвердили в поселке Краснодарского края

В Апшеронском районе Краснодарского края утвердили предмет охраны для здания в поселке Нефтегорск, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:14:00+03:00

2025-06-30T11:14:00+03:00

2025-06-30T11:23:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

нефтегорск

апшеронский район

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Апшеронском районе Краснодарского края утвердили предмет охраны для здания в поселке Нефтегорск, сообщает пресс-служба администрации региона. Здесь расположено учреждение культуры. В 1933 году в этом клубе перед рабочими выступал государственный деятель Михаил Калинин. На главном фасаде объекта культурного наследия регионального значения установили мемориальную табличку с выгравированной памятной надписью. Работы, проводимые на объекте, курирует управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Они проводятся, согласно закону Краснодарского края "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края". "В предмет охраны памятников истории и культуры входят уцелевшие элементы, которые определяют их историко-культурную значимость и подлежат обязательному сохранению при ремонте или реставрации. Теперь любые работы на здании клуба будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны. Сегодня в регионе утверждены предметы охраны более тысячи объектов культурного наследия", – сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов. Определение предмета охраны памятника истории и культуры провела специализированная организация. По результатам исследований установили особенности здания – композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов, функциональные назначение и причастность к историческому событию. Определение предмета охраны – обязательный этап, который позволит проводить все последующие реставрационные работы на объекте. Здание построено в 1929 году в центре поселка Нефтегорск для клуба "Октябрь" в стиле советского конструктивизма. В настоящее время используется в культурно-просветительных целях. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее в рамках совещания по вопросу сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории края, обозначил приоритетную задачу по сохранению и поддержанию исторического облика городов и станиц региона. Систематически работу по утверждению предметов охраны памятников истории и культуры ведет управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края. Кроме того, в сентябре 2024 года Кондратьев поручил разработать программу сохранения объектов культурного наследия в регионе. В беседе с журналистами глава управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко рассказал, что под охраной государства состоит около 20 тысяч памятников разных исторических эпох от раннего палеолита до второй половины ХХ века.

https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025281755.html

https://ria.ru/20250626/obrazovanie-2025614938.html

краснодарский край

нефтегорск

апшеронский район

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краснодарский край, нефтегорск, апшеронский район, вениамин кондратьев