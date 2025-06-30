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"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста - РИА Новости, 30.06.2025
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16:00 30.06.2025 (обновлено: 17:01 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/odessa-2026331197.html
"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста
"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста - РИА Новости, 30.06.2025
"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста
В то время как украинская армия несет огромные потери и количество беженцев из страны увеличивается, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:00:00+03:00
2025-06-30T17:01:00+03:00
в мире
одесса
украина
верка сердючка (андрей данилко)
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В то время как украинская армия несет огромные потери и количество беженцев из страны увеличивается, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он отреагировал на видео с концерта украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, демонстрирующее веселье и огромное количество шампанского."Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского", — написал он.Боуз неоднократно обвинял Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к жителям Украины.По данным ЕК, сейчас в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, которые пользуются статусом временной защиты.По последним данным Минобороны, украинские войска несут катастрофические потери — около 9130 человек за минувшую неделю. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, за сутки ВСУ лишились 1155 военнослужащих.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026155061.html
https://ria.ru/20250630/devis-2026195351.html
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в мире, одесса, украина, верка сердючка (андрей данилко), владимир зеленский
В мире, Одесса, Украина, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Владимир Зеленский
"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста

Журналист Боуз возмутился проведением масштабной вечеринки в Одессе

Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети
Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В то время как украинская армия несет огромные потери и количество беженцев из страны увеличивается, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Так он отреагировал на видео с концерта украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, демонстрирующее веселье и огромное количество шампанского.
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Верка Сердючка матом ответила на критику из-за песен на русском языке
29 июня, 17:18
"Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского", — написал он.
Боуз неоднократно обвинял Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к жителям Украины.
По данным ЕК, сейчас в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, которые пользуются статусом временной защиты.
По последним данным Минобороны, украинские войска несут катастрофические потери — около 9130 человек за минувшую неделю. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, за сутки ВСУ лишились 1155 военнослужащих.
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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В миреОдессаУкраинаВерка Сердючка (Андрей Данилко)Владимир Зеленский
 
 
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