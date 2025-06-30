https://ria.ru/20250630/odessa-2026331197.html

"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста

"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста - РИА Новости, 30.06.2025

"Шампанское рекой": произошедшее в Одессе вызвало недоумение журналиста

В то время как украинская армия несет огромные потери и количество беженцев из страны увеличивается, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:00:00+03:00

2025-06-30T16:00:00+03:00

2025-06-30T17:01:00+03:00

в мире

одесса

украина

верка сердючка (андрей данилко)

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В то время как украинская армия несет огромные потери и количество беженцев из страны увеличивается, элита развлекается на вечеринках, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так он отреагировал на видео с концерта украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, демонстрирующее веселье и огромное количество шампанского."Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского", — написал он.Боуз неоднократно обвинял Владимира Зеленского и его окружение в лицемерии и безразличии по отношению к жителям Украины.По данным ЕК, сейчас в странах ЕС находятся порядка 4,3 миллиона украинских беженцев, которые пользуются статусом временной защиты.По последним данным Минобороны, украинские войска несут катастрофические потери — около 9130 человек за минувшую неделю. Как сообщили в ведомстве в воскресенье, за сутки ВСУ лишились 1155 военнослужащих.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026155061.html

https://ria.ru/20250630/devis-2026195351.html

одесса

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в мире, одесса, украина, верка сердючка (андрей данилко), владимир зеленский