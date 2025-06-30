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Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю города - РИА Новости, 30.06.2025
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12:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/odessa-2026278128.html
Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю города
Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю города - РИА Новости, 30.06.2025
Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю города
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления мэра Одессы Геннадия Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:54:00+03:00
2025-06-30T12:54:00+03:00
одесса
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления мэра Одессы Геннадия Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Взять или учебник по истории, или взять первоисточники. Первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250628/odessa-2026030895.html
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одесса, россия, дмитрий песков
Одесса, Россия, Дмитрий Песков
Песков посоветовал мэру Одессы изучить историю города

Песков посоветовал мэру Одессы Труханову изучить исторические материалы о городе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления мэра Одессы Геннадия Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города.
Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город".
"Взять или учебник по истории, или взять первоисточники. Первоисточники, исторические материалы и ознакомиться с ними", - сказал Песков журналистам.
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ОдессаРоссияДмитрий Песков
 
 
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