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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.06.2025
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:11:00+03:00
2025-06-30T00:11:00+03:00
2025-06-30T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
селидово
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Сведения о жертвах среди мирных граждан 29 июня в управление не поступали, однако ему поступила информация о ранении мирного жителя в населенном пункте Селидово 28 июня. За предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, селидово, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Селидово, Происшествия
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов