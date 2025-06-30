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ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила четыре управляемые... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:12:00+03:00
2025-06-30T13:12:00+03:00
2025-06-30T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 144 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны также сообщило, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.
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россия, сша, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ
Минобороны: ВС РФ ударили по цехам производства и местам сборки БПЛА ВСУ