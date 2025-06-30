Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 30.06.2025 (обновлено: 15:27 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/obekt-2026284922.html
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2025
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила четыре управляемые... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:12:00+03:00
2025-06-30T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 144 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны также сообщило, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_18bac98c6e76e70f07e27b5557ded5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по цехам производства и местам сборки БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 144 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны также сообщило, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия ударили по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146-ти районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала