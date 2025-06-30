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Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством - РИА Новости, 30.06.2025
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15:45 30.06.2025 (обновлено: 16:15 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/nosukhi-2026327162.html
Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством
Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством - РИА Новости, 30.06.2025
Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством
Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T15:45:00+03:00
2025-06-30T16:15:00+03:00
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СОЧИ, 30 июн — РИА Новости. Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые показали на видеозаписи в Telegram-канале сочинского географического общества. &quot;У краснокнижных носух Липы и Каштана в конце мая родились двое очаровательных малышей. &quot;Сочинскому географу&quot; с помощью зоотехника Софьи Ермоленко удалось получить согласие родителей на первую съемку их детишек (мальчик темного окраса, девочка — светлого)&quot;, — говорится в сообщении.Представитель географического общества в Сочи рассказал, что озорные малыши иногда пытаются сбежать из гнезда в домике, но мама-носуха следит за непоседами. Ученые и волонтеры Сочинского географического общества в феврале 2023 года спасли редких носух из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь. Тогда от холода и голода могли погибнуть несколько десятков животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Вместе с носухами волонтерам удалось спасти белохвостых орланов, верблюдов, бурого медведя по имени Винни Пух и других брошенных животных.
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Хорошие новости, Сочи, Общество
Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством

У спасенных из сафари-парка в Сочи носух Каштана и Липы родились двое детенышей

© Фото : Сочинское географическое обществоДвое детенышей носух Каштана и Липы
Двое детенышей носух Каштана и Липы - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Сочинское географическое общество
Двое детенышей носух Каштана и Липы
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СОЧИ, 30 июн — РИА Новости. Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые показали на видеозаписи в Telegram-канале сочинского географического общества.
«

"У краснокнижных носух Липы и Каштана в конце мая родились двое очаровательных малышей. "Сочинскому географу" с помощью зоотехника Софьи Ермоленко удалось получить согласие родителей на первую съемку их детишек (мальчик темного окраса, девочка — светлого)", — говорится в сообщении.

Представитель географического общества в Сочи рассказал, что озорные малыши иногда пытаются сбежать из гнезда в домике, но мама-носуха следит за непоседами.
Ученые и волонтеры Сочинского географического общества в феврале 2023 года спасли редких носух из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь. Тогда от холода и голода могли погибнуть несколько десятков животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
Вместе с носухами волонтерам удалось спасти белохвостых орланов, верблюдов, бурого медведя по имени Винни Пух и других брошенных животных.
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