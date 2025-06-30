https://ria.ru/20250630/nosukhi-2026327162.html

Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством

Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством - РИА Новости, 30.06.2025

Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством

Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:45:00+03:00

2025-06-30T15:45:00+03:00

2025-06-30T16:15:00+03:00

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СОЧИ, 30 июн — РИА Новости. Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые показали на видеозаписи в Telegram-канале сочинского географического общества. "У краснокнижных носух Липы и Каштана в конце мая родились двое очаровательных малышей. "Сочинскому географу" с помощью зоотехника Софьи Ермоленко удалось получить согласие родителей на первую съемку их детишек (мальчик темного окраса, девочка — светлого)", — говорится в сообщении.Представитель географического общества в Сочи рассказал, что озорные малыши иногда пытаются сбежать из гнезда в домике, но мама-носуха следит за непоседами. Ученые и волонтеры Сочинского географического общества в феврале 2023 года спасли редких носух из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь. Тогда от холода и голода могли погибнуть несколько десятков животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Вместе с носухами волонтерам удалось спасти белохвостых орланов, верблюдов, бурого медведя по имени Винни Пух и других брошенных животных.

https://ria.ru/20240519/koshka-1947022203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество