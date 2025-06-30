Спасенные из сафари-парка в Сочи носухи обзавелись потомством
У спасенных из сафари-парка в Сочи носух Каштана и Липы родились двое детенышей
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СОЧИ, 30 июн — РИА Новости. Краснокнижные носухи, спасенные из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь Адлерского района Сочи в феврале 2023 года, обзавелись потомством, малышей впервые показали на видеозаписи в Telegram-канале сочинского географического общества.
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"У краснокнижных носух Липы и Каштана в конце мая родились двое очаровательных малышей. "Сочинскому географу" с помощью зоотехника Софьи Ермоленко удалось получить согласие родителей на первую съемку их детишек (мальчик темного окраса, девочка — светлого)", — говорится в сообщении.
Представитель географического общества в Сочи рассказал, что озорные малыши иногда пытаются сбежать из гнезда в домике, но мама-носуха следит за непоседами.
Ученые и волонтеры Сочинского географического общества в феврале 2023 года спасли редких носух из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь. Тогда от холода и голода могли погибнуть несколько десятков животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
Вместе с носухами волонтерам удалось спасти белохвостых орланов, верблюдов, бурого медведя по имени Винни Пух и других брошенных животных.
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