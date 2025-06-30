https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026201104.html

Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол

Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол - РИА Новости, 30.06.2025

Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол

Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Россией, норвежский бизнес пострадал из-за введенных против РФ санкций, однако есть и те, кто... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:05:00+03:00

2025-06-30T07:05:00+03:00

2025-06-30T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Россией, норвежский бизнес пострадал из-за введенных против РФ санкций, однако есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Осло Николай Корчунов."С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций", - сказал дипломат.По словам посла, многие, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия с Россией, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей."Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планируют ли норвежские компании вернуться на российский рынок и заинтересована ли в этом Москва.Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026193079.html

https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, норвегия, в мире, николай корчунов, владимир путин, осло, денис мантуров