https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026193079.html
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии - РИА Новости, 30.06.2025
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии
Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:42:00+03:00
2025-06-30T03:42:00+03:00
2025-06-30T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "В ежегодных докладах местных спецслужб все громче звучит нарратив о "российской разведугрозе". На этом крайне негативном фоне сотрудники российских загранучреждений в Норвегии, безусловно, находятся в поле зрения местных спецслужб", - сказал дипломат. Посол отметил резкое усиление информационной кампании в Норвегии по внушению подозрительности ко всему, что связано с Россией. "Постоянный характер приобрели шпиономания, запугивание угрозами дезинформации, кибератак и тому подобное", - добавил Корчунов.
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, норвегия, осло, николай корчунов
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии
Корчунов: российские дипломаты находятся в поле зрения норвежских спецслужб