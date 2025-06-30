https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026193079.html

Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии

Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии - РИА Новости, 30.06.2025

Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии

Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:42:00+03:00

2025-06-30T03:42:00+03:00

2025-06-30T03:42:00+03:00

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николай корчунов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "В ежегодных докладах местных спецслужб все громче звучит нарратив о "российской разведугрозе". На этом крайне негативном фоне сотрудники российских загранучреждений в Норвегии, безусловно, находятся в поле зрения местных спецслужб", - сказал дипломат. Посол отметил резкое усиление информационной кампании в Норвегии по внушению подозрительности ко всему, что связано с Россией. "Постоянный характер приобрели шпиономания, запугивание угрозами дезинформации, кибератак и тому подобное", - добавил Корчунов.

https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html

https://ria.ru/20250628/norvegija-2025967495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, норвегия, осло, николай корчунов