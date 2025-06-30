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Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии - РИА Новости, 30.06.2025
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03:42 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026193079.html
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии - РИА Новости, 30.06.2025
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии
Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:42:00+03:00
2025-06-30T03:42:00+03:00
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николай корчунов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "В ежегодных докладах местных спецслужб все громче звучит нарратив о "российской разведугрозе". На этом крайне негативном фоне сотрудники российских загранучреждений в Норвегии, безусловно, находятся в поле зрения местных спецслужб", - сказал дипломат. Посол отметил резкое усиление информационной кампании в Норвегии по внушению подозрительности ко всему, что связано с Россией. "Постоянный характер приобрели шпиономания, запугивание угрозами дезинформации, кибератак и тому подобное", - добавил Корчунов.
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html
https://ria.ru/20250628/norvegija-2025967495.html
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в мире, россия, норвегия, осло, николай корчунов
В мире, Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов
Посол рассказал о работе российских дипломатов в Норвегии

Корчунов: российские дипломаты находятся в поле зрения норвежских спецслужб

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники российских дипломатических учреждений находятся в поле зрения местных спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"В ежегодных докладах местных спецслужб все громче звучит нарратив о "российской разведугрозе". На этом крайне негативном фоне сотрудники российских загранучреждений в Норвегии, безусловно, находятся в поле зрения местных спецслужб", - сказал дипломат.
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Вчера, 03:43
Посол отметил резкое усиление информационной кампании в Норвегии по внушению подозрительности ко всему, что связано с Россией.
"Постоянный характер приобрели шпиономания, запугивание угрозами дезинформации, кибератак и тому подобное", - добавил Корчунов.
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В миреРоссияНорвегияОслоНиколай Корчунов
 
 
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