Рейтинг@Mail.ru
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/norvegija-2026261136.html
Норвегия направит в Польшу истребители F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 - РИА Новости, 30.06.2025
Норвегия направит в Польшу истребители F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:17:00+03:00
2025-06-30T12:17:00+03:00
в мире
норвегия
польша
украина
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022196449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1768ae6992c79cda9ab5f4adeaa6a428.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства. "Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского минобороны. Отмечается, что истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы МО Норвегии Туре О. Сандвика, помощь страны направлена на защиту "важнейшего узла в Польше для поддержки Украины". "Таким образом, Норвегия помогает обеспечить поступление помощи на Украину... Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что мы придерживаемся наших обязательств в НАТО", - приводятся слова Сандвика в пресс-релизе МО.
https://ria.ru/20250627/estoniya-2025788980.html
https://ria.ru/20250625/nato-2025411535.html
норвегия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022196449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44f16c2722e197bf2f41b6faca100578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, польша, украина, нато, f-35
В мире, Норвегия, Польша, Украина, НАТО, F-35
Норвегия направит в Польшу истребители F-35

Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для защиты воздушного пространства

© Getty Images / Kevin CarterИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Kevin Carter
Истребитель F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия направит в Польшу истребители F-35 для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, сообщает минобороны королевства.
"Норвегия отправит истребители F-35 для вклада в поддержание безопасности вокруг аэропорта в Жешуве и в польском воздушном пространстве, и это входит в рамки интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского минобороны.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Эстония выразила готовность принять самолеты с ядерным оружием
27 июня, 12:29
Отмечается, что истребители прибудут к месту назначения осенью. По словам главы МО Норвегии Туре О. Сандвика, помощь страны направлена на защиту "важнейшего узла в Польше для поддержки Украины".
"Таким образом, Норвегия помогает обеспечить поступление помощи на Украину... Мы делаем это в первую очередь для Украины и Польши, но также показываем, что мы придерживаемся наших обязательств в НАТО", - приводятся слова Сандвика в пресс-релизе МО.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
25 июня, 18:03
 
В миреНорвегияПольшаУкраинаНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала