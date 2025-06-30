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Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов - РИА Новости, 30.06.2025
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16:54 30.06.2025 (обновлено: 20:49 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/niderlandy-2026347216.html
Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов
Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов - РИА Новости, 30.06.2025
Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов
РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:54:00+03:00
2025-06-30T20:49:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Нидерландские и бельгийские минные тральщики, переданные Украине, назвали "Мелитополь" и "Геническ", сообщило Министерство обороны Нидерландов.В сообщении говорится, что Zr.Ms. Vlaardingen теперь будет носить имя города Мелитополь, а Zr.Ms. Makkum будет назван в честь Геническа.Министр обороны Рубен Брекельманс на церемонии передачи кораблей, которая проводилась на базе в Зебрюгге, отметил, что тральщики "вступают в новую главу, под новым флагом и с новой миссией".С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". В этих регионах расположены города Мелитополь и Геническ.
https://ria.ru/20250626/ukrainy-2025644196.html
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов

ВМС Украины получили тральщики с названиями российских городов

CC0 / Ministerie van Defensie / Минные тральщики, состоящие на вооружении Нидерландов
Минные тральщики, состоящие на вооружении Нидерландов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
CC0 / Ministerie van Defensie /
Минные тральщики, состоящие на вооружении Нидерландов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Нидерландские и бельгийские минные тральщики, переданные Украине, назвали "Мелитополь" и "Геническ", сообщило Министерство обороны Нидерландов.
В сообщении говорится, что Zr.Ms. Vlaardingen теперь будет носить имя города Мелитополь, а Zr.Ms. Makkum будет назван в честь Геническа.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика
26 июня, 18:33
Министр обороны Рубен Брекельманс на церемонии передачи кораблей, которая проводилась на базе в Зебрюгге, отметил, что тральщики "вступают в новую главу, под новым флагом и с новой миссией".
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". В этих регионах расположены города Мелитополь и Геническ.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Нидерландах высказались о решении НАТО наращивать расходы на оборону
26 июня, 14:55
 
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