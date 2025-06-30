https://ria.ru/20250630/niderlandy-2026347216.html

Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов

Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов - РИА Новости, 30.06.2025

Запад передал Украине тральщики, назвав их в честь российских городов

РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:54:00+03:00

2025-06-30T16:54:00+03:00

2025-06-30T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Нидерландские и бельгийские минные тральщики, переданные Украине, назвали "Мелитополь" и "Геническ", сообщило Министерство обороны Нидерландов.В сообщении говорится, что Zr.Ms. Vlaardingen теперь будет носить имя города Мелитополь, а Zr.Ms. Makkum будет назван в честь Геническа.Министр обороны Рубен Брекельманс на церемонии передачи кораблей, которая проводилась на базе в Зебрюгге, отметил, что тральщики "вступают в новую главу, под новым флагом и с новой миссией".С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". В этих регионах расположены города Мелитополь и Геническ.

https://ria.ru/20250626/ukrainy-2025644196.html

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