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Самиев: Дефицит нового жилья может привести к росту цен на недвижимость

Самиев: Дефицит нового жилья может привести к росту цен на недвижимость - РИА Новости, 30.06.2025

Самиев: Дефицит нового жилья может привести к росту цен на недвижимость

Закрытие основной льготной ипотечной программы в 2024 году, высокая ключевая ставка, усиление макропруденциального регулирования и осторожность покупателей... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:45:00+03:00

2025-06-30T11:45:00+03:00

2025-06-30T11:45:00+03:00

экономика

россия

павел самиев

марат хуснуллин

жилье

инфляция

кредит

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Закрытие основной льготной ипотечной программы в 2024 году, высокая ключевая ставка, усиление макропруденциального регулирования и осторожность покупателей ожидаемо привели к падению ввода нового жилья; таким образом складывается ситуация, когда дефицит жилья накапливается и цены на него могут начать расти, считает генеральный директор Аналитического агентства "БизнесДром", председатель комитета "ОПОРЫ РОССИИ" по финансовым рынкам Павел Самиев.По его словам, кардинальные изменения на рынке отечественной недвижимости начались примерно год назад, когда истек срок программы "Льготная ипотека" по ставке до 8%. Доля всех льготных программ в 2024 году в выдаче ипотеки достигала на пике 75%. "После сворачивания основной программы остался, правда, ряд других программ, в том числе "Семейная ипотека", однако данная программа не смогла – и даже расчета такого не было – заменить "Льготную". В результате строительная отрасль столкнулась с обвальным сокращением продаж нового жилья", - сказал Самиев РИА Новости.Так, по данным ЦБ РФ, объем выданных ипотечных кредитов с господдержкой во второй половине 2024 года сократился в сравнении с первыми шестью месяцами в 1,5 раза. В целом выдачи льготных ипотечных кредитов за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее."В строительной отрасли стагнация рискует перейти в рецессию. Согласно данным ДОМ.РФ, в мае 2025 года на рынок вышло всего 2,7 миллиона квадратных метров. Это почти на треть меньше, чем в мае 2024 года. Цифры могли бы быть более показательными, если бы не эффект высокой базы – в преддверии окончания льготной программы заемщики стремились успеть вскочить на "уходящий поезд". Тем не менее, даже нынешние результаты оказались минимальными за последние 5 лет. Всего же за первые 5 месяцев 2025 года ввод новостроек снизился на 20% в сравнении с аналогичным показателем 2024 года. Более того, значительное сокращение вводов зафиксировано даже в сравнении с январем-маем 2023 года", - напоминает Самиев.Сколько может продлится понижательный тренд в строительстве?"Как отмечал в конце 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин, подрядчики и девелоперы считают, что до тех пор, пока инфляция в строительстве будет выше 10%, входить в проекты опасно. Последние недели общая инфляция показывает уверенное снижение, закрепилась устойчиво ниже 10%. Однако, цены, например, на продовольственные товары, по-прежнему растут. Таким образом, мы имеем тут неопределенность. В среднесрочной перспективе или в чуть более отдаленной? С уверенностью назвать сроки сейчас не решится, пожалуй, никто", - говорит эксперт.Как отмечал Хуснуллин в интервью "Вестям", ряд застройщиков уже затягивают стройку из-за нехватки средств для размещения на эскроу-счетах на фоне падения спроса на жилье. Это означает, что ввод даже запланированных домов перейдет на следующий год."При ключевой ставке в 21% лучшим краткосрочным вложением был депозит, однако ключевая ставка снижается, вместе с их привлекательностью. В результате к моменту значимого снижения ключевой ставки на рынке сложится дефицит предложения приемлемого по качеству жилья, что может вызвать новый скачок цен на него. В таких условиях переход инвесторов из вкладов в недвижимость вполне логичен", - резюмировал Самиев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, павел самиев, марат хуснуллин, жилье, инфляция, кредит