https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html

СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку

СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025

СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку

Нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации в отношении журналистов вызывает недоумение, заявили в Совете при... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:42:00+03:00

2025-06-30T16:42:00+03:00

2025-06-30T16:50:00+03:00

азербайджан

в мире

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации в отношении журналистов вызывает недоумение, заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан."В офисе Sputnik Азербайджан в Баку задержали двух якобы "сотрудников ФСБ". В действительности это сотрудники российского информационного агентства. Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации - таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности", - говорится в заявление Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице.Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы, передавал корреспондент РИА Новости.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250630/baku-2026294293.html

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азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку