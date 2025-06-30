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СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
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16:42 30.06.2025 (обновлено: 16:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/nedoumenie-2026341347.html
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку - РИА Новости, 30.06.2025
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку
Нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации в отношении журналистов вызывает недоумение, заявили в Совете при... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:42:00+03:00
2025-06-30T16:50:00+03:00
азербайджан
в мире
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации в отношении журналистов вызывает недоумение, заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан."В офисе Sputnik Азербайджан в Баку задержали двух якобы "сотрудников ФСБ". В действительности это сотрудники российского информационного агентства. Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации - таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности", - говорится в заявление Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице.Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы, передавал корреспондент РИА Новости.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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Вход в редакцию Sputnik Азербайджан заблокирован
Вход в редакцию Sputnik Азербайджан заблокирован
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азербайджан, в мире, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, В мире, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
СПЧ осудил действия азербайджанских силовиков в редакции Sputnik в Баку

СПЧ: нарушение Азербайджаном норм в отношении журналистов вызывает недоумение

Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации в отношении журналистов вызывает недоумение, заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя ситуацию со Sputnik Азербайджан.
"В офисе Sputnik Азербайджан в Баку задержали двух якобы "сотрудников ФСБ". В действительности это сотрудники российского информационного агентства. Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации - таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности", - говорится в заявление Постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве РИА Новости сообщили об отсутствии связи с редакцией. В настоящий момент у здания стоят машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Несколько сотрудников силовых структур дежурят на улице.
Двое сотрудников посольства Российской Федерации в Азербайджане на служебном автомобиле подъехали к офису Sputnik Азербайджан, который расположен в Ясамальском районе столицы, передавал корреспондент РИА Новости.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Сотрудников российского посольства не пустили к журналистам Sputnik в Баку
Вчера, 13:52
 
АзербайджанВ миреРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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